Lista la delegación de Tamaulipas para la Olimpiada Nacional 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La delegación de Tamaulipas se declara lista para encarar la etapa nacional de la Olimpiada Nacional 2026, que se llevará a cabo en distintas sedes del país como Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Yucatán y Tlaxcala.

El contingente estatal estará conformado por más de mil tamaulipecos, entre atletas, entrenadores y delegados, quienes buscarán poner en alto al estado en una de las máximas justas deportivas del país. Además, Tamaulipas tendrá participación en alrededor de 35 disciplinas, lo que refleja la amplitud de su representación en esta edición.

Entre las disciplinas con mayor número de participantes destacan: taekwondo, que encabeza la lista con 133 integrantes; seguido de atletismo, con 118; luchas asociadas, con 92; handball, con 78; y futbol, con 77, siendo estos los deportes que aportan la mayor base de competidores para la entidad.

El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, ha instruido a todo su equipo a brindar las mejores atenciones a la delegación, asegurando que cuenten con el respaldo necesario para su participación, por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha seguido de cerca el desarrollo de este proceso deportivo.

Si bien la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) será la encargada de cubrir los gastos de hospedaje y alimentación en las distintas sedes, el INDE Tamaulipas se mantendrá atento para resolver cualquier situación que se presente durante el desarrollo de la competencia.

Las primeras disciplinas en entrar en acción serán voleibol y futbol, la próxima semana en la ciudad de Puebla.

La Olimpiada Nacional tendrá una duración de un mes y medio, por lo que concluirá a principios de junio.

Se espera que Tamaulipas busque posicionarse dentro de la media nacional, respaldado por una delegación numerosa y con presencia en diversas disciplinas.