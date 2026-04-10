Llega bacheo a las colonias Nacozari, Del Periodista y Las Palmas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Una superficie de 150 metros más de asfalto dañado, fue rehabilitada en la primera semana de abril como parte del Programa Permanente de Bacheo que mantiene la Secretaría de Obras Públicas del gobierno Municipal por instrucción del alcalde Lalo Gattás.

Los trabajos de reparación pavimento se realizaron en las calles 29, 30 y 31 entre Nicolás Bravo e Ignacio Allende colonias Héroe de Nacozari y Miguel Alemán, calle 18 entre Chihuahua y Coahuila de la colonia Del Periodista, en Las Palmas los trabajos fueron sobre el boulevard Guadalupe Victoria y en el 17 Rosales y Ocampo zona centro sector sur.

El reporte de Obras Públicas, incluye acciones de rastreó y nivelación en la calle Amanecer col. Paraíso, calle Vasconcelos col. Tamaulipas, en Juan Álvarez González de la Unidad Sindical, calle del Loro en Barrio de Pajaritos y calle Guadalupe Mainero del Fracc. Integración Familiar.

A petición de los habitantes de la col. Burócratas Municipales se mejoraron las calles Janambres y Profr. Raúl García García y se repararon accesos en los ejidos La Presa y Boca de Juan Capitán. En total se rehabilitaron 9,350 M2, logrando beneficiar a 3,900 habitantes de estos sectores.