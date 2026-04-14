Anuncia gobierno de Américo última etapa de construcción en la Ciudad Judicial

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Una inversión de 125 millones de pesos para la última etapa de construcción de la Ciudad Judicial, fue confirmada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante la ceremonia de honores a los símbolos patrios, celebrada en la explanada del Supremo Tribunal de Justicia.

Así lo señaló el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, quien informó que esta fase final se desarrollará mediante dos contratos: obra civil complementaria y obra mecánica eléctrica, con los cuales se concluirán los espacios del complejo.

Detalló que el edificio cuenta con 6,300 metros cuadrados de construcción en dos niveles y 290 metros cuadrados destinados a una cafetería. En la planta baja se ubicarán juzgados familiares, patios centrales, cámaras Gesell y áreas administrativas; mientras que en la planta alta habrá juzgados de menores y familiares, salas de audiencia, así como espacios para justicia y atención a adolescentes, además de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Asimismo, explicó que, como parte de las obras complementarias, se contempla la cafetería, la cual contará con áreas de preparación y servicio, sanitarios y capacidad para 96 personas.

En este sentido, dijo, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de consolidar un sistema judicial moderno, eficiente y cercano a la ciudadanía, mediante el impulso de proyectos que garanticen espacios dignos para la impartición y procuración de justicia.