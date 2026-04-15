Ningún joven se quedará sin cursar bachillerato: Dámaso Anaya

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el fin de abatir el rezago y ampliar los espacios para la juventud, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para llevar la matrícula de la Preparatoria de Nuevo Laredo hasta los 1 200 estudiantes, gracias a la colaboración estratégica con el Gobierno Municipal en esta ciudad fronteriza.

En entrevista con medios en comunicación, el rector Dámaso Anaya dijo que con este proyecto la Universidad responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal, en el sentido de ampliar la cobertura en bachillerato para que ningún joven se quede sin cursar este nivel académico en Tamaulipas.

Señaló que, además de trabajar para brindar más y mejores oportunidades de estudio a los jóvenes en el nivel licenciatura, la UAT se ha dado a la tarea de fortalecer el quehacer académico en todas sus escuelas preparatorias.

En este sentido, subrayó que, en el año 2025, la Preparatoria UAT Nuevo Laredo recibió a más de 300 estudiantes a pocos meses de haberse creado, y añadió que, por la infraestructura del plantel, se estima que puede albergar a 1 200 alumnos.

Refirió que la Universidad atiende actualmente a más de 5 000 estudiantes, incluyendo a sus propias escuelas preparatorias y a las instituciones de educación media superior que están incorporadas a la máxima casa de estudios del Estado.

Asimismo, resaltó que, a través de la Preparatoria de Tampico, que ofrecerá bachillerato general, y la implementación del Bachillerato Virtual, la UAT seguirá creciendo en la cobertura y atención de este nivel educativo.

Finalmente, puntualizó que desde hace dos años se trabaja fuertemente en mejorar la infraestructura de todos los planteles y se estima seguir impulsando esta clase de acciones a fin de brindar a la comunidad universitaria las mejores condiciones para sus actividades diarias.