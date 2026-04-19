Apoyará la UAT a estudiantes del COBAT en áreas de psicología, enfermería y educación

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector Dámaso Anaya Alvarado firmó un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizar sus prácticas profesionales en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) a través del apoyo a sus alumnos en aspectos de psicología, enfermería y asesoría académica.

En ceremonia celebrada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector Dámaso Anaya presidió la firma de este acuerdo con el director general del COBAT, Víctor Manuel González Salum.

En su mensaje, Dámaso Anaya dijo que mediante esta colaboración se abren espacios para que los estudiantes de áreas de educación, trabajo social, psicología, nutrición y enfermería se integren a entornos donde podrán aplicar lo aprendido, desarrollar habilidades y, sobre todo, entender el sentido social de su formación.

Refirió que la UAT asume el compromiso de acompañar de manera permanente a sus estudiantes, dar seguimiento a su desempeño, evaluar su avance y asegurar que su experiencia formativa se desarrolle bajo condiciones adecuadas, tanto académicas como humanas.

Asimismo, reconoció la disposición del COBAT para convertirse en un espacio formativo y activo, donde los alumnos de la UAT no solo serán recibidos, sino también orientados, evaluados y respaldados en este proceso.

Subrayó que, con este tipo de esfuerzos, la UAT busca transformar la educación que le transmite a sus alumnos, privilegiando una formación que no solo prepare para el trabajo, sino para la vida.

Puntualizó que su administración seguirá construyendo alianzas, que generen oportunidades, que amplíen horizontes y que permitan que sus estudiantes encuentren en su preparación no solo un camino personal, sino una forma de contribuir al desarrollo de Tamaulipas.

Por su parte, el director general del COBAT, Víctor Manuel González Salum, agradeció al rector Dámaso Anaya por hacer posible esta colaboración que, entre otras acciones, permitirá a los estudiantes de la UAT apoyar en programas socioemocionales establecidos por la institución.

Al evento asistió el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; la directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos; la directora de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Elsa Fernanda González Quintero; y la directora de la Facultad de Enfermería Victoria, Ma. Guadalupe Vázquez Salazar.