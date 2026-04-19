Atienden mortandad de fauna acuática en sistema lagunario del sur de Tamaulipas

En seguimiento a los reportes de mortandad de fauna acuática en el Estero El Camalote y la Laguna de la Costa, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, realizó una visita técnica de inspección con el objetivo de evaluar las causas y el impacto del fenómeno.

19 abril, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En seguimiento a los reportes de mortandad de fauna acuática en el Estero El Camalote y la Laguna de la Costa, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, realizó una visita técnica de inspección con el objetivo de evaluar las causas y el impacto del fenómeno.

De los seis sitios muestreados, la presencia de ejemplares muertos se concentró únicamente en dos puntos ubicados en la Laguna de la Costa, correspondiente a una zona de agua salada. La investigación determinó que el evento fue provocado por cambios en la hidrodinámica y en la salinidad del sistema.

Se identificó que, debido a los niveles previos del sistema lagunario, grandes volúmenes de agua dulce fueron vertidos hacia la Laguna de la Costa, arrastrando especies como tilapia, plateado, bobo y pez diablo.

Posteriormente, el Estero El Camalote alcanzó la cota de 1.00 msnm, dejando de aportar agua dulce a la laguna.

Ante la ausencia de este flujo, la influencia de las mareas y del río Pánuco incrementó la salinidad en la Laguna de la Costa.

Al intentar retornar a su hábitat, los peces se encontraron con el sistema de diques, lo que impidió su desplazamiento. Al tratarse de especies de agua dulce, no lograron adaptarse a las altas concentraciones de salinidad, provocando su mortandad.

Actualmente, los tres órdenes de gobierno colaboran en las labores de recolección y disposición final de los restos, informando que la fase crítica ya ha sido superada. Asimismo, se mantendrán recorridos de vigilancia e inspección para asegurar la adecuada disposición de los ejemplares restantes y monitorear la integridad de la infraestructura hidráulica.

19 abril, 2026
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