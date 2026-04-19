Marco Antonio Vázquez Villanueva

Morena, tiempos de limpia…

Tendenciosos, como suelen ser los opositores al régimen, en algunos medios de derecha se publica casi a ocho columnas la detención en Texas, con casi 11 kilos de cocaína, de un presunto funcionario o exfuncionario del municipio de Matamoros.

Inmediatamente lo relacionan con Morena, cuando la única realidad es que pudiera ser cercano al alcalde de esa localidad, Alberto Granados, a quien, además, no es el primer funcionario de esa administración que le detienen por el mismo delito.

Por si fuera poco, el propio presidente municipal ha sido señalado como alguien a quien las autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa hace más de un año luego de un largo interrogatorio en el puente internacional, él afirma que no es real, que si la tiene, pero desde esa fecha no se le ha visto cruzar al vecino país, ni siquiera en festividades, como tradicionalmente lo hacía.

Lo más triste es que las autoridades del municipio de Matamoros, torpemente, como una forma de desvincularse del detenido, solo afirman que desde enero ya no trabaja para ellos, es decir, sí estuvo ahí, en un cargo alto, lo que garantiza una relación cercana con la autoridad, pero ya no, porque según ellos antes de ser detenido.

Todavía más preocupante será que nadie les va a creer, porque Alberto Granados tiene fama de mitómano, por darle ejemplos, se inventó que era maestro en Administración Pública cuando era diputado local, y fue hasta muy avanzada su administración municipal cuando se descubrió que por fin, y apenas, adquiría una cédula profesional de licenciatura, la cual, además, no obtuvo asistiendo a ninguna escuela, sino que la consiguió, según documentos, por experiencia en esa rama y al “demostrar conocimientos suficientes”, también mintió cuando dijo que los estadounidenses no le habían retirado la visa, o por lo menos, hasta la fecha, no la ha mostrado.

Aquí es donde viene la alerta para Morena, porque sus opositores usan este tipo de publicaciones y comportamientos para atacar al partido, porque arreciarán las descalificaciones en los próximos días ya que les interesa ganar elecciones el próximo año, además, guardarán algunas cosas más para los tiempos de campaña.

Exacto, son tiempos de que Morena comience una limpia en sus filas, que reconozca a su militancia destacada y honesta al tiempo que marque distancia en este tipo de casos, de los que, por cierto, debe exigir que se aclaren hasta sus últimas consecuencias.

El partido guinda tendría, por fuerza, que exigir a su militancia destacada aclaraciones puntuales de este tipo de situaciones, no quedarse en el “aquí no trabaja”, sino explicar cómo llegaron al puesto.

Es más, en el caso del alcalde Alberto Granados, lo primero que deberían exigirle sería que mostrara su visa, después, que explique por qué se inventó estudios, posteriormente, por qué su administración ha resultado involucrada en tantos escándalos, Matamoros no es una plaza ya bien ganada para el próximo trienio electoramente hablando, la gente de ese municipio, incluidos empresarios y público en general, da muestras de hartazgo y eso es lo único que se necesita para perder elecciones, por eso la urgencia de tratar mejor esos temas.

Mire, con toda la seguridad del mundo le puedo garantizar que Morena no es ningún narcopartido como lo fueron en su momento el PRI o el PAN que nos entregaron a la delincuencia sin pudor alguno, pero es precisamente esa situación la que obliga a deslindes rápidos en este tipo de eventos.

Además, para el partido guinda, son muy buenos tiempos de hacer una limpia, y también de presumir a sus mejores activos, que los tiene, y a montones…

OTRO PROBLEMA DE MORENA: EL MANTE… Bueno, en realidad solo es ilustrativo el municipio, porque la misma situación está ocurriendo en todo el estado, hombres que sienten pasos en la azotea y, con todo el machismo que les caracteriza, se van con todo contra las mujeres a quienes ven como enemigas, como quienes les están arrebatando oportunidades, los espacios.

El caso del diputado Alberto Moctezuma Castillo, él pretende ser alcalde en el municipio de El Mante, región a la que no ha hecho otra cosa que dañar y dejarle una mala imagen en los espacios que ha ocupado, pero bueno, eso es lo de menos ya que quizá todo sea percepción de unos cuantos, porque la verdad es que el legislador tiene su gente. Ya no le queda mucha porque dejaron de trabajar en las calles y la perdieron, pero la tiene.

Ahí es precisamente donde se está equivocando el diputado, piensa que son las mujeres quienes le están arrebatando los espacios, cuando la realidad es que ellos mismos se alejaron del pueblo, más aún, a la hora de que su partido defina si va hombre o mujer por su municipio, no se va a cruzar con ellas en las encuestas, no los van a mezclar en mediciones, porque primero se definá el género, luego vienen las encuestas y, al final, el candidato o candidata, según se decida.

El enemigo de Moctezuma, de tenerlo, sería otro que anda en la misma situación, el presidente de facto, Rigoberto Rodríguez, quien cobra como tesorero en ese ayuntamiento.

El caso es que ambos andan peleando con las mujeres, les atacan, descalifican, las destruyen y, por esa torpeza, le abren la puerta a la oposición, ahí mismo, en El Mante, las encuestas parecen favorecer a los del pasado, lo que no se ve nada bien.

Y, le insisto, este pleito entre hombres y mujeres de Morena solo desacredita al partido, porque al final es sin sentido, sin necesidad, el género se definirá de acuerdo con las necesidades, no con las ambiciones personales, aunque eso parecen no entenderlo en El Mante, ni en ninguno de los otros 43 municipios donde las luchas parecen iguales.

Obvio, ya deberían informar para desactivar la situación, porque ciertamente la guerra de géneros es otro problema de Morena que urge apagar…

Promueve Consejo Estatal de Turismo, Récord Guinness de Cuera Tamaulipeca… Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante la reunión del Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Tamaulipas se resaltó el trabajo coordinado en seguridad y se aprobaron acuerdos clave para seguir impulsando el turismo, entre ellos, la búsqueda del Récord Guinness de la emblemática Cuera Tamaulipeca.

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez presidió la reunión, donde estuvieron, funcionarias y funcionarios estatales, representantes de las fuerzas federales, así como presidentas y presidentes municipales e integrantes de la Iniciativa Privada.

El titular de Turismo del Estado destacó la importancia de la estrategia planteada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que se está traduciendo en más visitantes, derrama económica, infraestructura e inversiones.

En la sesión, Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico indicó los logros obtenidos en el sector turismo con la nueva estrategia planteada por el gobierno de la entidad.

Tula expuso que con el impulso del gobierno del Estado y de Turismo van por el récord Guinness de la Cuera Tamaulipeca.

Entre los asistentes, el secretario de Seduma, Karl Becker Hernández resaltó la excelente coordinación y el apoyo mutuo en las labores de limpieza de playas, mientras que las autoridades estatales y federales destacaron el trabajo conjunto y estratégico que ha permitido seguir reduciendo de manera sostenida los indicadores delictivos.

OTORGARÁ LA UAT EL DOCTORADO HONORIS CAUSA AL DR. DAVID KERSHENOBICH… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) otorgará el doctorado honoris causa al secretario de Salud de México, Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, por su contribución al desarrollo del conocimiento en el ámbito académico y de investigación.

Lo anterior fue aprobado por la Asamblea Universitaria cuya propuesta fue presentada por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, durante la sesión extraordinaria de este máximo órgano colegiado de la casa de estudios.

Al respecto, el rector mencionó que el grado de doctor honoris causa es el más alto reconocimiento que otorga la UAT y se confiere a aquellas personas cuya trayectoria académica, profesional y humana ha contribuido de manera excepcional al desarrollo del conocimiento y el progreso de la sociedad.

Subrayó que, por su sobresaliente trayectoria, su contribución al avance del conocimiento médico y su compromiso con la salud pública, se considera que el Dr. David Kershenobich reúne méritos excepcionales para ser distinguido con esta alta distinción académica.

Durante la sesión celebrada en la modalidad a distancia, el rector Dámaso Anaya expuso que Kershenobich es médico cirujano por la UNAM, con Doctorado en Medicina por la Universidad de Londres, y que, a lo largo de su carrera, se ha distinguido como internista, gastroenterólogo y hepatólogo, siendo pionero en investigación clínica de la hepatitis C y la fibrosis hepática en el país, además de impulsar la formación de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática.

Indicó que también es investigador emérito del Sistema Nacional, con una amplia producción académica que supera las quinientas publicaciones científicas, así como la autoría de libros y capítulos especializados en medicina.

En otra parte de la sesión extraordinaria, la Asamblea, integrada por directivos y representantes de docentes y estudiantes de las 27 dependencias académicas de la UAT, aprobó la actualización del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia en Razón de Género; y la creación del Plan “Correcaminos para la Paz 2026” de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios.

También se aprobó la creación de la Licenciatura en Informática e Inteligencia Artificial en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, y la Licenciatura en Gestión y Analítica de Datos en la Facultad de Comercio y Administración de Tampico, además del Plan Institucional para la Atención de la Salud Mental Universitaria.

SIN TREGUA LA REHABILITACIÓN DE CALLES EN VICTORIA… A unas semanas del arranque oficial del Programa de Obra Pública 2026, el gobierno de Eduardo Gattás Báez no da tregua en la rehabilitación de calles y caminos rurales, en el período enero-abril fueron bacheados 10,450 metros cuadrados y 327,100 m2 rastreados y nivelados.

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio informa que fue rehabilitada con carpeta asfáltica los sectores como 21 Fermín Legorreta, 22 Venustiano Carranza y 18 Pino Suárez, cubriendo 870 baches en 101 colonias y resultando 51,100 habitantes beneficiados.

También durante este período el bacheo y la nivelación ha mejorado el tránsito y la movilidad en 234 calles, 24 caminos y 12 áreas verdes esto en 81 colonias y 31 comunidades rurales. Con 327,100 m2 rehabilitados la calidad de vida de 51,500 victorenses que viven en la periferia han sido favorecidos.

Entre las calles restauradas destacan la colonia San Miguel, ejido Juan Rincón, el camino de acceso a la colonia Marlen y los caminos que se ubican entre República de México y Boulevard Guadalupe Mainero, también la ruta Carlos Núñez de Cáceres y Camino del Pueblo.

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