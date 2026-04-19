Transforma educación vidas en CEDES Victoria: entregan 52 certificados a PPLs

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un total de 52 certificados de estudios de nivel básico fueron entregados a personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria, como parte de las acciones para fortalecer la educación en el sistema penitenciario.

Los documentos se distribuyen en 23 certificados de primaria y 29 de secundaria, lo que refleja el avance en los procesos de alfabetización y conclusión de estudios básicos entre los PPLs.

La entrega se realizó por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que la educación impartida en CEDES debe tener contenido académico, cívico y social.

En el acto estuvo presente la directora general del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), Gloria Guadalupe González González, acompañada de su equipo de trabajo, quienes fueron recibidos por personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y autoridades penitenciarias.