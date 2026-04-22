Marco Antonio Vázquez Villanueva

Lo de Salud, cuando la perra es brava…

Parece un tema que atenta contra todos los derechos de los trabajadores, quizá exista, quizá no, pero por lo pronto ya sirve para desenmascarar a vulgares mercenarios de la política, en este caso, a un regidor en Villa de Casas, abanderado por el PT, de nombre Miguel Ángel Martínez Garza, porque él parece tener un don para estar en todas las nóminas, para su desgracia, no para estar en todas partes, menos donde debería trabajar. Le detallo:

Apareció una nota donde este Miguel Ángel Martínez denuncia que “más de mil trabajadores de salud ganan menos de un salario mínimo”, eso llamó nuestra atención porque se apersonó en la misma Secretaría de Salud para encabezar protestas, hasta ahí todo iba bien y parecía un acto de justicia, el grave problema inició cuando se comenzaron a cruzar datos y a revisar la historia de quien denunciaba, resulta que, en su caso, es un trabajador con especialidad de entomólogo y cobra como tal, está asignado a Santa Engracia, por eso fue fácil rastrearlo, es un pueblo chico donde todos se conocen, un centro de trabajo donde todos se conocen… bueno, menos a él, ni a otra persona de sus allegados que, casualmente, también cobra en ese mismo lugar y de quien se dice que nunca va a desquitar el salario.

“Que no chingue, ni viene a trabajar”, fue la primera respuesta que se recibió después de solicitar información en Santa Engracia, “Pregúntale a la jefa por él, creo que hasta le hizo una denuncia por amenazas o le gritoneo, no lo va a ubicar en ninguna función”.

Lo que allá saben, en Santa Engracia, es que el quejoso utiliza la protesta como método de negociación, afirman que así consiguió una base, que no solo logró eso, sino que la comisionaron en Ciudad Victoria, con un sueldo dos veces más alto de lo que dice originan sus protestas.

“Lo que escuché es que ahora buscan bases para sus allegados, no dudes que para la familia”, afirma quien se queja de Miguel Ángel Martínez Garza, y repite, “Que no la chingue, hasta horario especial le dieron, por lo menos que los cubra y que no llore, gana bastante bien y no creo que le paguen con piedras por ser regidor de Villa de Casas”.

Y sí, efectivamente, en la página oficial del municipio de Villa de Casas viene su nombre registrado como primer regidor, con sus funciones, habrá que preguntarle ahora a los de aquella localidad si las desempeña, si desquita ese salario, porque una cosa es segura, lo que le pagan en Salud no, o por lo menos quienes son sus compañeros afirman que no lo han visto nunca, “Que muestre su nombramiento y que compruebe que asiste a trabajar, eso pregúntenle cuando esté con la cámara, a ver qué dice”.

La verdad es que no se batalló mucho para saber de la solvencia moral de quien protesta, de quien presuntamente exige para “más de mil compañeros”, cuando la realidad parece ser diferente.

Al revisar a sus seguidores no se encontraron muchos; la gente en el sindicato dice que trae tras de sí a menos de 40.

Ahora, otra verdad es que, así fuera uno solo quien gane menos de lo que marca la ley, el asunto se debe investigar, de eso no hay dudas, pero lo que duele es que parece que para Miguel Ángel el tema no es ese, da la impresión de que es político o de chantaje, y la alerta se lanza porque la nueva Secretaria de Salud, Marcela Hernández Campos, seguramente no conoce a mercenarios como estos, para procurar que no caiga en sus garras.

Vaya pues, esa dependencia ya ha sido muy saqueada en la anterior administración, su nómina se infló en exceso, lo prudente es no caer en más chantajes, que la Secretaria analice caso por caso, que designe quién atienda los temas y se gestionen recursos, digo, si es que en realidad existen, porque, como se ve la situación, parece ser un caso más de chantaje político que de apoyo a los trabajadores.

Lo de Salud, la presunta violación a los derechos laborales, parece ser un claro ejemplo más de aquel viejo y conocido refrán que a la letra dice: “Cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”, digo, porque el quejoso principal es regidor del PT, Miguel Ángel Martínez Garza, de un partido que se supone gobierna y, por tanto, es una verdad que este personaje muerde la mano de donde come. Por si eso fuera poco, también cobra, y muy bien, en la propia Secretaría de Salud, y no solo él, también otras personas allegadas a su persona, que quienes lo conocen suponen las ha basificado a base de este tipo de protestas, no lo sabemos, pero sus compañeros dicen que se debería investigar.

Obvio, no se pueden cerrar los ojos a la denuncia que se hace, aunque parezca exagerada de acuerdo con lo que de él dicen representa, pero sería mejor que de ello hablaran quienes en realidad responden a los trabajadores de esa dependencia, o los propios afectados, si los hubiera; los que tienen un interés más de grupo que personal, que no se conformarían con una clave para una hija, una esposa, una novia o con mejorar la propia, y eso no lo digo yo, lo dice alguien que está encabronado con su compañero de trabajo, que no es capaz de cubrir sus horarios por más que lo han beneficiado en el pasado, incluso para desempeñarlos en las condiciones que a Miguel Ángel le convienen, y ni así cumplía…

DIALOGAN AMÉRICO Y MARÍA DE VILLARREAL CON HABITANTES DE LOS POLÍGONOS DE ATENCIÓN DE LAZOS DEL BIENESTAR… El gobernador y la presidenta del DIF Tamaulipas encabezaron el Encuentro de Referentes 2026 “Lazos del Bienestar”, en el que representantes de los polígonos de atención prioritaria del programa compartieron experiencias y propuestas

Con el objetivo de consolidar espacios de participación ciudadana en los que la voz de las comunidades se convierta en motor de la transformación, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, llevaron a cabo el Encuentro de Referentes 2026 “Lazos del Bienestar”.

Durante el encuentro, 60 representantes de cada uno de los 12 polígonos de atención prioritaria, compartieron sus experiencias como parte del programa, representando a municipios como Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando, Tula, El Mante, Tampico, Madero y Altamira.

Tras reconocer el esfuerzo y ahínco de todo el equipo del DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, para la consolidación del programa Lazos de Bienestar, que es ahora un referente nacional, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró todo su apoyo y aseguró que el Gobierno del Estado seguirá atento para mantener el impulso y conseguir nuevos frutos que contribuyan a la integración de nuestra comunidad y a la formación de las nuevas generaciones de tamaulipecos y tamaulipecas.

“Nosotros tenemos que ser esa avalancha, que ha empezado a rodar en una condición de un cambio social, de un despertar de conciencia social, en que debemos reintegrarnos como comunidad y que juntos busquemos mejores oportunidades de desarrollo y de crecimiento”, expresó.

En su mensaje, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, destacó el papel de las y los referentes comunitarios como pieza clave para ampliar el alcance del programa en todo el estado.

“Ustedes son la fortaleza de Tamaulipas. Ustedes nos pueden ayudar a enseñar a esas otras comunidades, a esos otros municipios, a ser esa comunidad que los fortalece y a saber gestionar para ustedes y para los demás y dar ese impulso”, expresó.

Asimismo, los llamó a asumir la continuidad del programa desde sus propias comunidades: “Ustedes son los dueños de Lazos del Bienestar, ustedes tienen que hacerse responsables de que eso continúe y que ustedes puedan transformar a Tamaulipas”.

Las y los participantes dieron testimonio de los cambios que han vivido sus comunidades desde la llegada de Lazos del Bienestar, destacando cómo la organización social, la cercanía institucional y el trabajo conjunto han fortalecido el tejido comunitario en sectores como Echeverría y Pajaritos en Victoria; Jarachinas en Reynosa; La Popular en Matamoros; Villas de San Miguel en Nuevo Laredo; Loma Alta en San Fernando; la cabecera municipal de Tula; Aviación en El Mante; Borreguera y Moscú en Tampico; Francisco Villa en Madero; y Los Prados en Altamira.

Además de compartir los avances, las y los referentes expresaron de manera directa sus necesidades, propuestas y áreas de oportunidad, abordando temas como el fortalecimiento de las acciones gubernamentales, la continuidad del acompañamiento social y la importancia de seguir construyendo comunidad desde la participación de sus habitantes.

A través de este ejercicio, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas reafirman su compromiso de trabajar de la mano con cada persona, grupo o población de atención prioritaria, impulsando acciones que nacen desde las propias comunidades y que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

LA UAT SE ACTUALIZA EN IA. LLEGAN NUEVAS LICENCIATURAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA DE DATOS… El rector Dámaso Anaya destacó que estas opciones son parte de la nueva apertura de programas educativos que impulsa la Universidad para responder a las demandas del desarrollo regional y a las necesidades de los sectores productivos.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, incorpora a su oferta educativa dos nuevas carreras: la Licenciatura en Informática e Inteligencia Artificial y la Licenciatura en Gestión y Analítica de Datos, que iniciarán a partir del ciclo escolar de agosto-diciembre 2026.

Tras la aprobación de la Asamblea Universitaria, estas nuevas opciones educativas buscan responder a la alta demanda de especialistas en tecnologías de la información y en la gestión de datos masivos (big data), ofreciendo a los jóvenes tamaulipecos preparación de vanguardia para crear entornos de trabajo eficientes.

Al hacer oficial su apertura, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado subrayó que, ante el avance tecnológico, la Universidad responde a las exigencias sociales de educación en esa área y específicamente en inteligencia artificial y analítica de datos, que son dos rubros de gran importancia para el desarrollo económico en la actualidad.

Puntualizó que, una de las metas desde el inicio de su administración, ha sido ofrecer a los jóvenes mejores opciones de carreras universitarias que los prepare para los retos del mercado laboral; y que, en ese sentido, en los últimos dos años se ha estado impulsando la creación de nuevas licenciaturas e ingenierías que atienden las demandas en las regiones del estado.

La Licenciatura en Informática e Inteligencia Artificial se ofrecerá en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, en modalidad escolarizada. Tiene como propósito formar profesionistas capaces de utilizar la inteligencia artificial para automatizar procesos, analizar información estratégica y desarrollar soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas.

La Licenciatura en Gestión y Analítica de Datos se impartirá en la Facultad de Comercio y Administración Tampico, en modalidad escolarizada, y se centrará en la formación de profesionales capaces de gestionar datos y aplicar analítica para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones.

ENTREGA LALO GATTÁS TARJETAS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO… El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, entregó las primeras tarjetas de transporte escolar, de las 2 mil que serán distribuidas a través del Programa Lalobús, para el traslado gratuito de estudiantes a instituciones de nivel medio superior.

En punto de las 6 am, arribó en compañía del Jefe del Departamento de Participación de la Juventud Benjamín Martínez Ramos y el vocero de Jóvenes de Victoria Abraham Gattás Rodríguez, a la parada oficial de la unidad para hacer entrega de la tarjeta digital a los alumnos beneficiados.

“El Lalobús es el primer programa diseñado por el gobierno municipal para apoyar la economía y brindar un traslado seguro a los jóvenes que estudian, con la tarjeta se busca agilizar el abordaje y que lleguen a tiempo a sus planteles” señaló Gattás Báez.

El presidente anunció la posibilidad de incorporar un camión escolar más, para ampliar la cobertura del servicio a estudiantes de los centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIs) y preparatorias que en sus aulas forman a nuevos profesionistas.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com