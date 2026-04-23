Don Paco, salió a buscar a su esposa hospitalizada y se desorientó en carretera; lo auxilian policías

Elementos de la Guardia Estatal auxiliaron en carretera a un adulto mayor, quien había sido reportado como desaparecido desde la madrugada de hoy.

23 abril, 2026
1 minuto de lectura

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal auxiliaron en carretera a un adulto mayor, quien había sido reportado como desaparecido desde la madrugada de hoy.

Fuentes cercanas a esta historia señalaron a El Universal que el hombre se llama Juan Francisco Zúñiga, de 67 años de edad, a quien sus familiares lo reportaron como desaparecido.

Explicaron que Don Paco salió de su domicilio, aproximadamente a las 3:00 horas, en busca de su esposa que se encuentra internada en un hospital.

Mencionaron que el hombre está muy enfermo, pero en un momento de lucidez decidió salir en su automóvil a buscar a su esposa.

Desafortunadamente se desorientó y manejó por la carretera de Ciudad Victoria a Matamoros.

Personal de la Guardia Estatal lo encontró a la altura del kilómetro 81, a la altura del municipio de Jiménez. Estaba a bordo de su vehículo estacionado a un costado de la carretera, y él presentaba signos de deshidratación.

Al acercarse para verificar la situación, los policías estatales observaron que presentaba malestar físico, con aparente estado de deshidratación y con hipertensión, por lo que de inmediato se procedió a brindarle atención.

Los agentes realizaron una valoración inicial del estado de salud del automovilista y al sitio llegó un hombre quien se identificó como su hijo, quien explicó que se encontraba en calidad de desaparecido desde la madrugada, con domicilio en el Ejido San Juan y El Ranchito, del municipio de Ciudad Victoria.

23 abril, 2026
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