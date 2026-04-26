Américo Villarreal: en Tamaulipas se trabaja en unidad por la niñez con los principios del Humanismo Mexicano

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamps.— El gobernador Américo Villarreal Anaya subrayó que, gracias al respaldo del pueblo, Tamaulipas cuenta con un gobierno que enarbola los principios del Humanismo Mexicano, en el que se trabaja por el bienestar de la gente, construyendo en unidad mejores oportunidades de educación, salud, seguridad, comunicaciones, empleo y vivienda.

Al visitar DIFZania 2026, evento organizado por el Sistema DIF Tamaulipas con motivo del Día de la Niña y el Niño —que se celebra en México el 30 de abril—, el mandatario se pronunció por la construcción de una sociedad cada vez más justa y mejor para las niñas, niños y adolescentes de Tamaulipas y del país.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, en diálogo con niñas y niños de “Radio Aventuras”, Villarreal Anaya señaló:

“Me da mucho gusto estar en esta oportunidad como representante de ustedes, por la confianza que nos dieron sus padres, sus hermanos -que están en oportunidad de votar y que eligen la forma en que quieren ser gobernados-, y de esta forma se eligió un gobierno de características que ve por la gente.

“Que ve por los niños, por las niñas, por los adolescentes, y que juntos estamos construyendo mejores oportunidades de educación, de salud, de vivienda, de comunicación, de seguridad y de mejores empleos en un futuro para que ustedes puedan trabajar y puedan tener en su momento una mejor comunidad y familia”.

En el Recinto Ferial del Parque Bicentenario, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, colocó en el centro del discurso institucional una idea clave: la niñez no solo requiere protección, sino que también representa una fuente permanente de aprendizaje para la sociedad.

En este diálogo transmitido por Radio Tamaulipas, la doctora María de Villarreal subrayó que la infancia encarna valores esenciales que los adultos deben recuperar y fortalecer en la vida pública y cotidiana.

“Son los que debemos de cuidar, pero también debemos aprender de ustedes; eso es lo más importante que los adultos debemos hacer: aprender de su sinceridad, de su espontaneidad, de su capacidad de convivir sin conflicto”, expresó.

Bajo esta visión, destacó que las niñas y niños representan “la vida de todo un país”, por lo que su desarrollo integral debe ser una prioridad compartida entre gobierno y sociedad. Enfatizó que escuchar a la niñez no solo fortalece el tejido social, sino que también permite construir una sociedad más empática, solidaria y consciente.

“Siempre tienen que recordarnos a los adultos la alegría de vivir”, puntualizó.

Al responder las preguntas de las y los pequeños, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sostuvo a su vez que toda la sociedad coincide en que las niñas, niños y adolescentes deben ser cuidados y motivados, y que es una obligación brindarles las mejores condiciones para que vivan a plenitud y recuerden esta etapa como una de plena felicidad.

“Y que una sociedad entera procuró darle las mejores condiciones para su desarrollo, porque finalmente ustedes (la niñas, niños y adolescentes) van a hacer el futuro de este estado y de este país, y que no nos da más gusto, en esa condición que tiene el ser humano de ser empático, que podamos nosotros gozar de la felicidad de la niñez, porque la niñez estando feliz, aunque no sean nuestros los niños, nosotros también lo disfrutamos”.

Llamó a la sociedad tamaulipeca a trabajar juntos en los principios del Humanismo Mexicano, “en los que coincidimos”, dijo, para dejar una mejor organización social, fortalecer las instituciones y generar oportunidades de crecimiento y desarrollo, a fin de que las niñas y niños de Tamaulipas tengan una etapa feliz y se conviertan en grandes ciudadanos en el futuro.

Durante su visita a DIFZania, el gobernador y la presidenta del DIF fueron recibidos por la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

Ahí, el jefe del Ejecutivo estatal inauguró las actividades de la Semana Nacional de Vacunación y presenció la aplicación de vacunas hexavalente y contra el sarampión -reforzando las acciones preventivas en materia de salud pública-, para posteriormente recorrer los módulos de diversas dependencias gubernamentales que procuran el bienestar de la población del estado.

El evento, al que asistió todo el gabinete estatal y que organizado por el Sistema DIF Tamaulipas con motivo del Día de la Niña y el Niño bajo la temática “Mi Familia, Mis Heroes”, reunió a familias, autoridades y dependencias estatales en una jornada orientada a fortalecer el bienestar infantil a través de actividades recreativas, educativas y de salud.