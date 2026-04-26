Marco Antonio Vázquez Villanueva

El Correcaminos, por fin un Rector que le entiende…

De niño, una de las emociones más fuertes era asistir a los partidos de El Correcaminos y, cuando no había lana, la emoción era al doble, el amor por el equipo azul naranja nos inyectaba la audacia de “volarnos” la barda, la que estaba pegada a lo que se llamaba la sección de sol preferente, para perdernos lo más pronto posible entre los asistentes, épocas idas que no nos enorgullecen, pero que pintan de cuerpo entero lo que puede ser la pasión que provoca el futbol profesional.

De todas las temporadas, de toda la historia vivida con el equipo, hay tres momentos inolvidables, la más grande aquel ascenso a la Primera División (en dramáticos partidos contra Querétaro) en los que se hicieron eternas las horas esperando el autobús del equipo en la carretera, por el acceso de la llamada salida a Tula; el otro, por supuesto, después de ganar 3 a 1 en los cuartos de final de la primera división contra Puebla, que ese año quedó campeón; y no puede faltar el bochornoso pasaje de la final jugada contra Tigres, partido que nos alejó de las gradas porque dejó la amarga sensación de haber sido un encuentro arreglado, vendido, pues.

Muchas temporadas tuvieron que pasar para regresar al estadio Marte R. Gómez hace apenas tres o cuatro años en los que se han tenido temporadas más malas que buenas, al inicio, igual con la amargura de pensar que se estaba tirando el dinero en la compra de extranjeros frustrados o nacionales que ya no traían muchas ganas de jugar.

Hace poco más de un año, ya cuando el rector Dámaso Anaya quedó al mando de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, de la UAT, se interesó en el deporte universitario que es copropietario de El Correcaminos y por primera vez sentí que existe un proyecto real, posible, la idea de hacer grande al equipo, de poner a Tamaulipas en la cancha nacional, porque se dejaron las reglas claras; la prioridad es la cantera, la formación de jugadores, la atención de los futbolistas que forman parte de la UAT.

De pronto vimos debutar a uno, a otro, a otro más: seis o siete en un torneo, no fue todo, en el siguiente la mayoría apareció con el equipo y hubo dos o tres debuts más, es cierto, cometieron muchos errores, no clasificaron a las finales mientras veían al acérrimo rival, Tampico, campeonar, pero la sensación dejó de ser de fracaso para convertirse en la terca idea de un proyecto para darle identidad a El Correcaminos, para poner al futbolista tamaulipeco en el escaparate nacional, para ahorrar el dinero de los universitarios e invertirlo en las tareas sustantivas de la UAT.

Es más, todos los días habría que encender una vela para que a los directivos de El Correcaminos les caiga el veinte de que solo necesitan un entrenador que le entienda a la formación de jugadores, porque lo más difícil está hecho por el Rector Dámaso Anaya, tiene compromiso con un proyecto que busca darle identidad al equipo, sentido de pertenencia y que ponga a Tamaulipas en lo más alto del futbol nacional.

Es real, vendrán temporadas malas, regulares, buenas y mejores, será lo normal porque existe un mundo de diferencia entre el talento del deporte universitario con el profesional, pero, cuando se consolide el proyecto se podrá llegar a crear una escuela de futbol del tamaño de la que existe en Pachuca, ¿por qué no?, como las que tienen las grandes instituciones formadoras de talento en el mundo, y no lo dude, este llegará con campeonatos, con liguillas, con jugadores a exportar o por lo menos colocarlos en la primera división de México.

En El Correcaminos (además del futbol, hay que hablar también del equipo de basquetbol) por fin tienen una ventaja, un proyecto que es compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado, a quien hemos visto caminar por las calles de Victoria, desde la rectoría hasta el estadio, en los malos y buenos momentos del equipo, para apoyarlo, eso es compromiso, eso es buscar identidad, eso es un proyecto que ojalá se consolide, que no sea vapuleado por los eternos críticos que todo destruyen sin observar que, por fin, alguien entiende que no hay forma de ascender a corto plazo, pero sí de llevar a Victoria y a Tamaulipas a las ligas mayores, de poner a jugadores que podrán ser observados por los equipos de la Liga MX, eso, como primer paso, ya lo otro se irá madurando con el paso del tiempo, cuando las condiciones lo permitan.

Por lo pronto, no son tiempos de despilfarro, sino de compromiso con los universitarios, con los tamaulipecos que sueñan con llegar a ser los mejores, y a eso nos referimos cuando le señalamos que por fin alguien le entiende al negocio y al deporte que significa El Correcaminos para los universitarios…

Y sí, lo anterior se desprende de un comunicado oficial que circuló en la sección de deportes, pero que era necesario llevar al interés público porque acá, en Tamaulipas, todos somos Correcaminos… Le dejo la información:

COMPROMISO TOTAL DE LA UAT CON EL PROYECTO DE CORRECAMINOS… El rector Dámaso Anaya se reunió con la directiva naranja para refrendar su compromiso de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento del equipo, con el firme objetivo de posicionar al Correcaminos en los primeros lugares de la Liga de Expansión MX.

Con el firme objetivo de fortalecer el proyecto hacia el Club Correcaminos de la Liga de Expansión, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una importante reunión con la directiva del club universitario encabezado por el C.P. Armando Arce Serna.

Durante dicha reunión se trataron temas encaminados al proyecto del siguiente torneo de Apertura 2026 de la Liga de Expansión, donde se pretende otorgar todo el apoyo y confianza por parte de la máxima casa de estudios en Tamaulipas hacía la directiva naranja, con el propósito de lograr los objetivos trazados en común y de esta forma darle a la afición naranja los resultados deseados.

Durante la reunión el rector Dámaso Anaya Alvarado, estuvo acompañado por el secretario de Vinculación el médico Rogelio Ramírez Flores, así como del director de Deportes y Recreación de la UAT el MC Julio Schawer Vela.

Por su parte el presidente del Club Correcaminos C.P. Armando Arce Serna estuvo acompañado por el vicepresidente Lic Adrian Martínez De León, el director de Operaciones Ing Manuel Campo Filizola, el director Deportivo Lic Enrique De la Garza Montoto, así como parte de consejo deportivo como son; Lic Francisco Filizola González, Lic Enrique De La Garza Ferrer, C.P. Gerardo Assad Montelongo, Lic Conrrado De La Garza Montoto, Lic Leonardo Franco Hernández, y el Lic José Velez Assad.

El rector de la UAT y la directiva del Club Correcaminos refrendaron el compromiso de seguir compartiendo esfuerzos con el mismo objetivo de seguir avanzando para posicionar en los primeros sitios al equipo universitario.

DISFRUTAN MILES DE FAMILIAS DE DIFZANIA, FESTEJO DEDICADO A LA FAMILIA Y LA NIÑEZ TAMAULIPECA… En un ambiente de alegría, unión y convivencia, el Gobierno del Estado que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya y el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevaron a cabo DIFZania 2026, un festejo dedicado a todos los integrantes de la familia, especialmente para las niñas, niños y adolescentes.

Bajo la temática “Mi Familia, Mis Héroes”, esta cuarta edición reunió a miles de familias de los municipios de la región centro del estado, quienes disfrutaron de un día lleno de actividades recreativas, fortaleciendo los lazos familiares y promoviendo espacios de sana convivencia.

“Felicitar a todos los que participan en la organización de esta fiesta, que está dedicada a lo que más queremos: nuestras niñas, niños y adolescentes. Mucho de lo que hacemos es con esa visión de futuro”, expresó el gobernador Américo Villarreal durante la inauguración.

Por su parte, la presidenta del DIF Tamaulipas destacó el valor de compartir en familia: “Estamos muy felices de festejar juntos el Día de la Familia y el Día del Niño; a divertirnos y a pasar un día lleno de alegría, que es lo que debemos fomentar siempre en nuestros hogares”.

El mandatario estatal reiteró que este tipo de actividades reflejan el compromiso de construir una sociedad con mayores oportunidades, bienestar y entornos de paz, donde la convivencia familiar sea la base para el desarrollo de las futuras generaciones.

Tras el arranque del evento, las autoridades realizaron un recorrido por los distintos módulos instalados por dependencias estatales, además de participar en el programa Radio Aventura del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, donde compartieron experiencias y mensajes dirigidos a las familias tamaulipecas.

La celebración se desarrolló de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche en el Recinto Ferial, donde las y los asistentes disfrutaron de juegos, concursos, espectáculos, regalos y refrigerios gratuitos. De manera simultánea, esta actividad se replicó en diversos municipios del estado.

Con acciones como esta, los Mensajeros de Paz reafirman su vocación de servicio hacia cada persona, grupo o población de atención prioritaria, promoviendo entornos de bienestar, unidad y esperanza, como parte de esta visión humanista.

FESTEJAN LALO Y LUCY DÍA DEL NIÑO EN 17 TE QUIERO MÁS…El gobierno de Victoria y DIF Municipal que presiden el alcalde Lalo Gattás y Lucy de Gattás, festejaron este domingo 26 de abril el Día del Niño con shows infantiles, comida y grandes sorpresas para la niñez Victorense.

El paseo 17 Te Quiero Más, fue el escenario donde el grupo Hakuna Matata abrió el espectáculo infantil, después Magic Star, todo entre reparto de regalos, dulces y una merienda para compartir entre las familias que se espera asistan a convivir.

El festejo incluyó actividades lúdicas, deportivas y culturales organizadas por la Secretaría de Bienestar Social a través de sus áreas, con la participación de instituciones educativas y agrupaciones que se estarán sumando al festejo adelantando del Día del Niño.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com