Con “Feria del Emprendimiento” CEDES Matamoros promueve inclusión laboral de PPLs

Entre los productos ofertados se encuentran: muebles, piñatas, pinturas, joyeros de madera, servilleteros, ornamentos, aguas frescas y repostería; asimismo, se incluyen servicios como: estilismo, manicura y extensiones de pestañas.

26 abril, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Matamoros, Tamaulipas.- Entre las estrategias implementadas por el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Matamoros como parte de los programas de reinserción social, se desarrolló la “Feria del Emprendimiento”, un espacio en el que las personas que visitan el centro pueden conocer y adquirir productos y servicios ofertados por las personas privadas de la libertad (PPLs).

Con una duración aproximada de cinco horas, en la explanada de ingreso del área varonil, hombres y mujeres que cumplen sanciones privativas de la libertad en este centro, conviven con las personas que ingresan como visitantes para dar a conocer los productos y servicios que son resultado del trabajo diario realizado en los talleres y de los conocimientos adquiridos en los diferentes cursos de capacitación laboral.

Entre los productos ofertados se encuentran: muebles, piñatas, pinturas, joyeros de madera, servilleteros, ornamentos, aguas frescas y repostería; asimismo, se incluyen servicios como: estilismo, manicura y extensiones de pestañas.

Las personas que deseen realizar alguna petición o requieran mayor información de la oferta de productos y servicios del CEDES Matamoros, pueden comunicarse al Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral: al 8683677012.

26 abril, 2026
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