Diversión y cultura en familia, ofreció Turismo en DIFZania

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde la divertida Lotería Tamaulipeca, donde niños y adultos descubren las bellezas y atractivos de Tamaulipas, trabajos artesanales en yeso, brincolín y muchas sorpresas más, ofreció la Secretaría de Turismo de Tamaulipas al sumarse con entusiasmo a “DIFZania: Mi familia, mis héroes”.

Un gran festejo para las niñas, niños y sus familias organizado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

La Lotería Tamaulipeca ha resultado un gran éxito en los eventos, al mostrar parte de la riqueza natural de un estado que lo tiene todo.

Con ella descubren o redescubren lo más emblemático de Tamaulipas, desde la Cuera Tamaulipeca; la Guacamaya, Playa Miramar, el hermoso Puerto de Tampico y mucho más.

Además, con los trabajos artesanales, las niñas y los niños descubren el valor del esfuerzo propio y la satisfacción de crear con sus manos, aprendiendo a valorar de la misma forma, el noble trabajo de las mujeres y hombres que mantienen vivas las artesanías de nuestro estado.

“En Tamaulipas privilegiamos el trabajo en unidad, trabajamos de forma coordinada y con un objetivo común, fortalecer nuestro estado y mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas”, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.