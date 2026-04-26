Va Sectur por más promoción, diversificación y conectividad

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Acapulco, Guerrero.- Impulsando una promoción estratégica audaz, posicionando el turismo deportivo como un diversificador clave y consolidando una conectividad aérea robusta, forjamos un modelo turístico más inclusivo, competitivo y humano. Un modelo que honra nuestro pasado cultural, mientras construye un futuro próspero y sostenible para las próximas generaciones.

Así lo señaló, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas tras participar en la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Turismo de las 32 entidades del país, que se realizó en Acapulco, Guerrero.

En la reunión encabezada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora se abordaron temas estratégicos para el fortalecimiento de la actividad turística en el país, desde la revisión de acuerdos, la estrategia de promoción conjunta con entidades federativas y se presentó la guía de alineación para estados y municipios: PROSECTUR 2025 – 2030, que es el Programa Sectorial de Turismo.

En este sentido, el titular de Turismo de Tamaulipas destacó que todo esto se enmarca en una visión de turismo responsable y sostenible, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde el crecimiento no se mide únicamente por el número de llegadas, sino por el impacto positivo en las personas.

“Queremos un turismo que preserve la identidad de cada comunidad, que respete su patrimonio biocultural, que genere empleos dignos y que permita que las familias locales sean las principales beneficiarias de esta actividad”, agregó.

Un turismo que construya prosperidad compartida, reduzca desigualdades y contribuya al bienestar integral de las regiones, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.