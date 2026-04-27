En familia, festejan Lalo y Lucy a la niñez de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En familia y gran ambiente de alegría y diversión, el alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Lucy de Gattás festejaron este domingo a la niñez victorense como parte de las actividades del próximo Día del Niño.

En su mensaje, destacó que las niñas y niños representan el activo y futuro de la sociedad, por lo que reiteró el compromiso de su gobierno “para seguir impulsando acciones que fortalezcan entornos más sanos para su desarrollo en la etapa infantil”.

En compañía de sus hijos Galilea, Jacobo y Abraham, disfrutaron junto a decenas de familias del espectáculo infantil y artístico sobre el escenario del paseo dominical 17 Te Quiero Más, que brindaron los grupos Hakuna Matata y Magic Star.

La sonrisa y alegría de niñas y niños se avivo con el obsequio de juguetes, rifa sobrepasa de bicicletas y reparto de refrigerio entre las familias que asistieron al evento organizado con apoyo de la Secretaría de Bienestar Social del Municipio.