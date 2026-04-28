Marco Antonio Vázquez Villanueva

A patadas voladoras…

Finas, como suelen ser algunas damas cuando andan en montón, vieron pasar al político frente a ellas y no dudaron en piropearlo, así como cuando cualquier hombre recién salido de la cantina anda de conquista, “Geño, Geño, queremos leño”.

El susodicho ni se inmutó, era demasiado joven y con tantas ambiciones políticas que le parecían graciosos y nimiedades los jocosos versos compuestos por las lideresas de colonias, casi corre a abrazarlas, a decirles con una carcajada de oreja a oreja, “Esténse quietas, muchachas, aquí anda mi esposa”.

El aludido era el exgobernador Eugenio Hernández Flores, en ese entonces candidato a uno de los cargos de elección popular a los que tuvo acceso en su meteórica carrera política, el escenario, unas canchas ubicadas por el sector de lo que en la capital conocemos como la Unidad Modelo, el evento, un acto de campaña con lucha libre incluida.

La fortuna le sonreía a Geño y él le abonaba a su suerte, hacía lo que la gente quisiera, igual era de fácil sonrisa y no tenía ningún pudor si de quedar bien se trataba, tanto, que de ese muy lejano día la imagen más clara en la memoria es verlo lanzarse, en posición de patadas voladoras, contra un luchador, así conquistaba Victoria, así aspiraba a la gubernatura del Estado que más tarde tuvo en sus manos.

La breve introducción nace de un evento, bastante concurrido y emotivo, por cierto, realizado por el DIF Tamaulipas para festejar a la niñez, porque, ya en frío, es decir, una vez que se narró todo lo ocurrido en el mismo, ahora roban espacios en las redes sociales los secretarios del Medio Ambiente, Karl Becker Hernández (curiosamente sobrino de Geño, curiosamente aspirante a la alcaldía), y el Secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi. Ambos aparecen en un video compitiendo en una de las pistas de Difzania, así se llamó el evento, y en esa carrera hubo de todo, velocidad, maromas en un inflable, obstáculos al salir del mismo y el morbo de saber cuál de los dos ganaba porque muchos creían era la carrera por la candidatura a la presidencia municipal de la capital de Tamaulipas.

La verdad es que no se sabe quién ganó, el resultado fue apretado, un final de fotografía.

Pero es aquí donde vienen las preguntas: como en los viejos tiempos, ¿podrá conquistarse la capital del Estado a patadas voladoras?, ¿tendrán los personajes suficiente carisma como para no ser, a corto plazo, el hazmerreír de la población?, ¿será sano para la política que el pueblo se entretenga de esa forma con sus próceres?, en lo particular tengo una certeza: Morena está urgida de liderazgos que se deben construir de cualquier forma, en lo que tengo dudas es si Victoria necesita un político dispuesto a caer bien de cualquier forma, más que eso, si después de ello se va a aplicar para gobernar bien.

Igual debo confesarle que la carrera me gustó, porque hubo competencia y se cumplió con el objetivo central de la propuesta de Difzania, entretener a los niños, darles alegrías a las familias, porque además los Secretarios se sumaron con todo a ese propósito y eso no tiene precio, se agradece.

También debo externar una cosa más, Gerardo Illoldi y Karl Becker son incluidos en una lista en la que quizá ellos ni siquiera están interesados, peor aún, en la que quizá no tengan cabida los del género masculino ya que en Victoria puede, por primera vez, ser una mujer la candidata fuerte y la que ocupe la silla principal del edificio del 17 a fuerza de votos y respaldo popular.

Por lo demás, como en los viejos tiempos, creo que Victoria merece un político que la quiera conquistar con todo lo que esté a su alcance, a piruetas o patadas voladoras, de ser necesario, en competencias donde las maromas parezcan cosa de niños, como sea. Eso sí, siempre y cuando la o el afortunado traigan mucho más que eso, que en su mente ya exista un proyecto serio para la capital, trabajo suficiente en las bases, inteligencia para gobernar, honestidad, decencia, vaya, pues, que sea capaz de hacer compromisos de largo alcance.

Carisma, sí; hacer lo necesario para estar, incluso echar maromas o tirar patadas voladoras, también; pero que solo sean el plus, no lo más fuerte que pudiera tener un candidato, digo, para espectáculos, pues salen más baratos en otra parte…

EDUCACIÓN HUMANISTA BUSCA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA: AMÉRICO. ENTREGA GOBERNADOR OBRAS POR 4 MDP ADEMÁS DE MOBILIARIO ESCOLAR… Construir entre todos una sociedad cada vez más justa para que todos podamos progresar es el objetivo del modelo de educación que hoy tienen los gobiernos humanistas de la transformación, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la Ceremonia Cívica de Honores, en la escuela primaria República de México, el gobernador entregó obras por más de 4 mdp y dio el banderazo de salida a camiones con 700 pupitres y 1,400 latas de pintura que se entregarán en los planteles escolares de los 43 municipios.

“Que disfruten ustedes de esta niñez, que es lo más importante que tenemos los adultos, y verlos crecer sanos, y verlos crecer fuertes, y verlos crecer con mucho conocimiento para que en un futuro sean y contribuyan ustedes también al desarrollo de este gran estado”, expresó.

El mandatario estatal destacó también los programas de apoyo de útiles escolares, las becas, la entrega de libros de texto gratuitos, los cuidados a la salud de las niñas y niños y la capacitación permanente de las y los maestros.

Al término de la ceremonia cívica, presidió además la demostración de la rutina del equipo de salto de cuerda “Los Chapulines”, ganadores de la etapa municipal, quienes asistirán a la etapa regional a finales de mayo en Tula.

En el evento, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, expresó que, además de las obras de infraestructura que hoy se entregan, el gobernador también enviará este día el nuevo escudo de Tamaulipas a todas las escuelas.

“Termino diciendo la frase que acuñó hace un mes y medio la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y eso el gobernador hoy lo está haciendo realidad”, dijo en un evento público: “La educación es el corazón de la transformación”, indicó.

Al dar la bienvenida, el director de la escuela República de México, Emmanuel de la Garza García, agradeció todo el apoyo del gobernador y su respuesta a las peticiones planteadas, haciendo realidad el contar ahora con material deportivo, una cancha digna, la musicalización del himno de la escuela, pintura para el plantel y mobiliario escolar, además de una unidad de baños para niñas y niños y la terminación y equipamiento de un aula escolar.

“Hoy, con gratitud y mucha satisfacción, podemos decir que esos compromisos han sido cumplidos”, mencionó.

Acompañaron al gobernador: Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE; Tania Gisela Contreras López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; el diputado Sergio Ojeda Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y el alumno Santiago Alonso Barrón Reyna.

AVANCES ACADÉMICOS E IMPULSO A LAS BECAS A ESTUDIANTES, SERÁN LOS PRINCIPALES TEMAS DEL SEGUNDO INFORME DEL RECTOR… Con el propósito de dar a conocer los logros y avances de su administración, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presentará su segundo informe de actividades ante la Asamblea Universitaria y la sociedad en general, destacando las acciones realizadas en favor del fortalecimiento académico y el bienestar estudiantil.

Al respecto, el rector resaltó que uno de los pilares de su gestión ha sido el robusto programa de becas, logrando que el 50 % de la matrícula total —que abarca a más de 42 000 estudiantes, desde preparatorias hasta posgrados— cuente con este beneficio, lo que significa que uno de cada dos alumnos recibe respaldo institucional.

En entrevista con medios de comunicación, Dámaso Anaya aseveró que su administración está implementando una transformación significativa en la infraestructura de la Universidad, enfocada en la modernización de aulas, laboratorios, la construcción de techumbres y la mejora de espacios comunes para elevar la calidad de la enseñanza.

Otros temas que se detallarán son los relacionados con los avances en materia de certificaciones y acreditaciones de los programas educativos; así como el fuerte impulso dado al deporte y la vinculación con la sociedad, buscando siempre la excelencia universitaria.

Este segundo informe, que reafirma el compromiso de la UAT con la comunidad, se llevará a cabo el miércoles, 29 de abril, a las 12:00 horas en el Centro de Excelencia del campus Victoria, y será difundido en vivo por videoconferencia a las facultades, unidades académicas y dependencias de la Universidad, así como por medio de los canales oficiales y redes sociales de la institución.

EN FAMILIA, FESTEJAN LALO Y LUCY A LA NIÑEZ VICTORENSE… Cd. Victoria, 27 de abril de 2026.- En familia y gran ambiente de alegría y diversión, el alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Lucy de Gattás festejaron este domingo a la niñez victorense como parte de las actividades del próximo Día del Niño.

En su mensaje, destacó que las niñas y niños representan el activo y futuro de la sociedad, por lo que reiteró el compromiso de su gobierno “para seguir impulsando acciones que fortalezcan entornos más sanos para su desarrollo en la etapa infantil”.

En compañía de sus hijos Galilea, Jacobo y Abraham, disfrutaron junto a decenas de familias del espectáculo infantil y artístico sobre el escenario del paseo dominical 17 Te Quiero Más, que brindaron los grupos Hakuna Matata y Magic Star.

La sonrisa y alegría de niñas y niños se avivo con el obsequio de juguetes, rifa sobrepasa de bicicletas y reparto de refrigerio entre las familias que asistieron al evento organizado con apoyo de la Secretaría de Bienestar Social del Municipio.

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