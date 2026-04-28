Chocan en el Senado por agentes de la CIA en Chihuahua; PAN celebra que Maru Campos no acudió a Comisión

AGENCIAS

La presunta violación a la soberanía nacional con la incursión en Chihuahua de agentes de Estados Unidos puede constituir el delito de traición a la patria, advierte el informe de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado de la República, luego de que la gobernadora de dicha entidad, María Eugenia Campos, declinó la invitación a reunirse con el fin de explicar la presencia de agentes extranjeros en México.

Al presentar el informe ante el pleno, el senador Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recalcó que los hechos ocurridos en este estado el pasado 19 de abril “constituyen una transgresión de carácter constitucional de gran magnitud, al involucrar actos que presuntamente permitieron o toleraron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, así como actuaciones de autoridades estatales fuera del marco competencial que la Constitución General de la República observa”.

Explicó que corresponde al Senado de la República, en ejercicio de su función como órgano de control político, representación federal y defensor del pacto constitucional, establecer con claridad que cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional, debe ser investigada exhaustivamente, y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades políticas, administrativas o penales, en estricto apego al estado de derecho.

“El presente informe se presenta con el objeto de que, por conducto de la presidencia de la Mesa Directiva, se haga del conocimiento del pleno, a efecto de que este, en tanto máximo órgano decisión del Senado de la República, se imponga de su contenido y esté en posibilidades de determinar las acciones constitucionales y legales que permitan esclarecer, y en su caso exigir la responsabilidad política, administrativa y/o penal en que hayan incurrido autoridades estatales de Chihuahua ante la presunta violación de la soberanía nacional y de la legalidad”.

PAN y Morena chocan

La senadora del PAN Lilly Téllez celebró que la mantaria estatal “no cayó en la trampa de los cerdos de Morena que solo querían lincharla” y “creyeron que iban a engañar a la gobernadora que tiene los pantalones para enfrentar al crimen organizado”.

“Y aquí aplica perfectamente bien algo, aquello de que no hay que darle perlas a los cerdos. Felicito a Maru Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos. Que bien que no cayó en la trampa Maru Campos”, expresó en tribuna.

Minutos antes el expanista Javier Corral se burló de la ausencia de la gobernadora de Chihuahua: “Pues la valiente maestra que nos iba a dar clases de cómo combatir al narcotráfico no llegó”, dijo en referencia a los dichos del Partido Acción Nacional de días anteriores.

Dijo que las autoridades de Chihuahua están al margen de la ley y de la Constitución. “Y de la constitución nada les ha servido para que se les cayera poco a poco este castillo de naipes en el que construyeron la argumentación de que porque combaten al narcotráfico pueden violentar la constitución pueden ser desleales a la soberanía nacional”, apuntó.

Calificó como una “farsa”, “patraña” y “coartada” la creación de una unidad especializada para la investigación de los hechos.

“La farsa ha terminado en una vergüenza, en un acto de cobardía, la cobardía de decir que el comandante fallecido es el responsable de haber infiltrado a los agentes de la CIA en el operativo de Chihuahua. Eso ni a (César) Duarte se le habría ocurrido. ¡Qué barbaridad! ¿y el respeto por la familia?, reclamó.

Corral denunció un intento del gobierno de Chihuahua de construir una narrativa conveniente para tratar de cerrar el caso sin llegar al fondo del asunto.

“Estamos ante una coartada institucional que pretende imponer la responsabilidad sobre quien ya no puede defenderse, la trama de la mentira, el tobogán de la magnificación, la serie de traiciones… tengan poquita dignidad”.

En respuesta, Téllez acusó a Corral Jurado de haberse robado 100 millones de pesos del presupuesto cuando fue gobernador de Chihuahua.