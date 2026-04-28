Ciudad Victoria: Conviven Lalo y Lucy con vecinos de Lomas de Calamaco en el Día del Pueblo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la asistencia de más de 400 habitantes del fraccionamiento Lomas de Calamaco y colonias aledañas, el alcalde Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy de Gattás, presidieron una jornada más del Día del Pueblo para acercar los módulos de atención, servicios y programas del gobierno y DIF municipal.

Para atender demandas y dar solución a necesidades del sector, instalaron la mesa de audiencia pública donde de manera directa recibieron peticiones referentes a falta de luminarias, reparación de pavimento, vigilancia, asistencia médica; además de llevar cine infantil, actividades lúdicas y venta de productos básicos a bajo costo.

“Agradecemos el esfuerzo que hace usted y sus colaboradores para apoyar a las personas que más lo necesitan y le reconocemos el trabajo que está realizando por el bien de Victoria” dijo Martha López Vázquez, a nombre de la comunidad.

En su mensaje, Gattás Báez reiteró el compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente como la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal Anaya, a los que agradeció el proyecto de la segunda línea del acueducto, puerto seco y obra pública de gran beneficio para los habitantes de la Capital.