Ciudad Victoria: Entrega Lalo Gattás tarjetas de transporte escolar gratuito

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, entregó las primeras tarjetas de transporte escolar, de las 2 mil que serán distribuidas a través del Programa Lalobús, para el traslado gratuito de estudiantes a instituciones de nivel medio superior.

En punto de las 6 am, arribó en compañía del Jefe del Departamento de Participación de la Juventud Benjamín Martínez Ramos y el vocero de Jóvenes de Victoria Abraham Gattás Rodríguez, a la parada oficial de la unidad para hacer entrega de la tarjeta digital a los alumnos beneficiados.

“El Lalobús es el primer programa diseñado por el gobierno municipal para apoyar la economía y brindar un traslado seguro a los jóvenes que estudian, con la tarjeta se busca agilizar el abordaje y que lleguen a tiempo a sus planteles” señaló Gattás Báez.

El presidente anunció la posibilidad de incorporar un camión escolar más, para ampliar la cobertura del servicio a estudiantes de los centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIs) y preparatorias que en sus aulas forman a nuevos profesionistas.