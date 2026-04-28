Ciudad Victoria: Mejora Municipio espacios educativos en la Secundaria General No. 8

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Bienestar, seguridad, salud y mejores condiciones para aprender, llevó el alcalde Eduardo Gattás Báez a la escuela secundaria general N°8 “Prof. Blas Uvalle González” con la entrega de un paquete de obras que atiende necesidades básicas de la institución.

De la mano con la autoridad educativa representada por la Dra. Nora Hilda de los Reyes Vázquez Subsecretaria de Educación Básica en el Estado, y acompañado de su esposa Sra. Lucy de Gattás, hizo entrega de acciones que impactan en la mejora educativa.

“Muchas gracias por la construcción de un acceso más seguro, un cruce peatonal mejor señalizado, banquetas más funcionales y la instalación de una cisterna que garantiza agua para todos” dijo la directora Mtra. Narda Marisela de la Garza y el alumno Leonardo Aguilar Rosario.

Gattás Báez convocó a las autoridades educativas y seguir trabajando de la mano para que niños y jóvenes estudien en mejores condiciones, con más seguridad y más oportunidades, el compromiso dijo; hacer las cosas mejor, con gobiernos que resuelven, mejoran y cumplen.

A este ambiente de fiesta para la Secundaria 8, se unieron el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna, el síndico Ernesto Ávalos, los regidores Mario Chávez, Lupita Perea, Alexa Gamundi, Rosa Belia Ruiz, Óscar Narváez y Alfredo Vanzzini.