Fortalece Guardia Estatal vigilancia en central de autobuses
Binomios caninos recorren pasillos, patios y andenes
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de reforzar la proximidad social y brindar mayor seguridad a las personas usuarias del transporte público, personal de la Guardia Estatal, a través del Agrupamiento Canino, realiza operativos de vigilancia en la Central de Autobuses de Ciudad Victoria.
Estas acciones forman parte del operativo “Central Segura”, orientado a la prevención del delito y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en espacios de alta afluencia.
Durante la jornada, el binomio canino integrado por el ejemplar “Flash”, especializado en la detección de narcóticos, llevó a cabo recorridos de inspección en pasillos, salas de espera, andenes y áreas comunes de la terminal.
Asimismo, se realizaron revisiones a equipaje y unidades de transporte foráneo, sin que se registrara la detección de sustancias u objetos ilícitos.
Con este tipo de operativos, la Guardia Estatal reafirma su compromiso de garantizar entornos seguros y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos de movilidad.