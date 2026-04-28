PSG vence al Bayern Múnich en un partidazo de la Champions League

AGENCIAS

El PSG, campeón de Europa, salió con una corta ventaja (5-4) del duelo de titanes contra el Bayern Múnich que vivió el Parque de los Príncipes, con nueve goles, multitud de ocasiones, una intensidad inigualable entre los dos equipos que mejor forma muestran en el tramo final del curso a un paso de la final de la Liga de Campeones.

El París Saint-Germain y el Bayern de Múnich respondieron a las expectativas y firmaron uno de los mejores duelos del año en el que los alemanes tuvieron el dominio pero se estrellaron contra la eficacia de los franceses, que sin embargo desperdiciaron una ventaja de hasta tres goles que deja abierto el pase a la final para la semana que viene en el Allianz Arena.

El PSG se lleva la ventaja de un gol, pero también una sensación de vulnerabilidad que hacía tiempo que no se vivía en el Parque de los Príncipes y que puede jugar en favor de los alemanes en la vuelta.

El nivel del partido fue tal que resulta difícil saber cuántos equipos pueden soportar esa intensidad y cuántos jugadores llegan a la recta final de la temporada con el nivel de Kvara Kvaratskhelia, Michael Olise, Ousmane Dembélé o Harry Kane.

Una lección también táctica entre Luis Enrique, que vio cómo su equipo navegó bien ante uno de los pocos rivales que le supo quitar el timón del duelo, y Vincent Kompany, ausente del banquillo por sanción, pero que presentó una propuesta valiente como pocas veces se ve en el Parque de los Príncipes.

El resultado fue un duelo de muchos quilates que desembocó en la promesa de otro prometedor el próximo miércoles en Baviera camino de una final que ambos merecen pero solo uno podrá disputar.

El vértigo se apoderó enseguida del Parque de los Príncipes, convertido por la algarabía de la grada en un espectáculo como pocos pueden firmar en estos momentos en el mundo.

Desacostumbrado el público a ver que su equipo no tuviera ni el balón ni el dominio, se apuntó a la electricidad del juego rápido, contrapeso del peligro que los alemanes hacían rondar ante una defensa que pocas veces había temblado tanto.

El intercambio de golpes casi fue constante, sin tregua. Fútbol total en todos los rincones de un cuadrilátero que los germanos ocuparon mejor, pero en el que los franceses encontraron espacio para contrarrestar.

Kane abrió el marcador en el minuto 17 gracias a un penalti que el ecuatoriano William Pacho había hecho al colombiano Luis Díaz tras un extraordinario servicio de Michael Olise.

Reacción bávara

El desconcierto estuvo a punto de apoderarse del PSG cuando tres minutos más tarde otra internada de la joven estrella francesa rozó el segundo.

Pero después de que Dembélé fallara estrepitosamente un mano a mano con Neuer, Kvaratskhelia evitó el pánico con una estratosférica jugada que dejó sentado a Stanisic y engañó al portero alemán para conseguir el empate.

Tras otra buena jugada de Olise, que en un despeje Marquinhos estuvo a punto de marcar en su propia meta, fue el turno de Joao Neves de adelantar a los suyos. El menudo centrocampista portugués, el más pequeño en el campo, se agigantó para conseguir rematar de cabeza un córner lanzado por Dembélé.

El Balón de Oro volvió a mostrarse ineficiente en el minuto 35 y siete más tarde de nuevo Olise dejó al descubierto las carencias defensivas de los de Luis Enrique y con aparente facilidad puso de nuevo el empate.

Cuando parecía que se llegaría con tablas al descanso, una mano de Davies apreciada por el VAR permitió a Dembélé adelantar de nuevo a los locales, de penalti, en una demostración de eficacia frente al dominio del rival.

Las correcciones de Luis Enrique equilibraron las fuerzas en el terreno y el Bayern sufrió más sin el control del juego, sobre todo porque Kvaratskhelia le puso fuego al duelo en el minuto 56 culminando una buena combinación parisiense que agrandaba la renta.

El tanto dejó tocados a los germanos, que parecían hincar la rodilla cuando dos minutos más tarde Dembélé conseguía el quinto ante cierta pasividad defensiva, lo que convirtió a la grada en una fiesta.

En menos de diez minutos, el PSG había desquiciado a un rival que les había colocado al límite.

Pero un partido de tanta dinamita no iba a apagarse tan pronto. Upamecano rozó un centro de falta de Kimmich en el minuto 65 para firmar el tercer gol del Bayern y tres más tarde Luis Díaz, tras arrancar al borde del fuera de juego, batió a Safonov con una maniobra espectacular y reabrió de nuevo la eliminatoria.

Cuando pareció que el ritmo se calmaba, Mayulu estrelló un balón contra el larguero de Neuer y en el último suspiro Pacho sacó debajo de los palos un cabezazo de Kimmich.