Senado autoriza ingreso de 96 marines armados de EU a México

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El pleno del Senado autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum dos solicitudes para que 96 marines de Estados Unidos ingresen a México con armamento para capacitar a tropas mexicanas.

Durante la sesión ordinaria se aprobó por 104 votos a favor y tres en contra el permiso para que dichos que 73 marines participen en el “Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026”, que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, situadas en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), en San Luis Carpizo, Campeche

El 6 de mayo de 2026 ingresarán al país 13 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando a través de vuelo comercial.

El 10 de mayo de 2026, ingresarán al país 20 elementos del Segundo Batallón de Asalto Anfibio, con armamento y equipo militar, a bordo de la aeronave tipo C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

El 17 de mayo de 2026, ingresarán al territorio nacional 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento, con armamento y equipo militar, a bordo de la aeronave tipo C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

Por otra parte, el pleno del Senado autorizó a la presidenta Sheinbaum el ingreso a territorio nacional una delegación conformada por 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL’s de la Armada de los Estados Unidos de América, quienes asistirán con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave militar.

Se destalla que el 1 de agosto de 2026, la aeronave ingresará a nuestro país para dejar al personal de instructores y su equipo, y retornará únicamente la aeronave, con su tripulación, a los Estados Unidos de América.

La aeronave de transporte tipo C-130 «Hércules» de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América que trasladará al personal militar, arribará y partirá del Aeropuerto Internacional de Toluca, estado de México “Licenciado Adolfo López Mateos”.