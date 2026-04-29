Avanza Tamaulipas con rumbo firme y visión de futuro en materia hidráulica: Raúl Quiroga

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, presentó ante el pleno del Congreso del Estado, los avances en obras y acciones estratégicas, así como el estado que guarda la dependencia a su cargo.

Durante su exposición ante las y los diputados, el funcionario explicó los niveles de presión hídrica en México, con base en las regiones hidrológicas administrativas, destacando (gerundio) que Tamaulipas es un estado privilegiado en materia hídrica por su disponibilidad de agua.

Asimismo (muletilla), subrayó que la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en superficie de riego, con 595 mil hectáreas, mientras que México se posiciona en el sexto lugar a nivel mundial en este rubro.

En este contexto (muletilla), destacó que en Tamaulipas se impulsa el Programa Nacional de Tecnificación en los Distritos de Riego 025 y 026, que contempla acciones como tecnificación del riego, revestimiento de canales, rehabilitación de compuertas, drenes y caminos de operación, con una inversión total de 7,164 millones de pesos, lo que permitirá recuperar un volumen estimado de 270 millones de metros cúbicos de agua que actualmente es destinada para el campo.

El secretario también señaló que Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en tratamiento de agua, y cuenta con 114 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, con una capacidad instalada de 9,388 litros por segundo y una capacidad en operación de 7,935 litros por segundo.

De igual forma (muletilla), expuso las principales estrategias que se desarrollan en el estado a través de proyectos hídricos enfocados en el tratamiento y reuso del agua, como el Proyecto Génesis; la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria, para garantizar la seguridad hídrica de Ciudad Victoria; así como la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de Nuevo Laredo, orientada a fortalecer el saneamiento de las descargas al río Bravo y dar cumplimiento a compromisos internacionales, entre otros.

Durante la sesión, la diputada Elvia Eguía Castillo reconoció la coordinación de la dependencia estatal con instancias federales para impulsar proyectos estratégicos, garantizar el abasto de agua y enfrentar los efectos de la sequía.

Por su parte, el secretario reiteró el compromiso de continuar trabajando en coordinación con todos los sectores usuarios mpulsa gobernador de Tamaulipas agenda aduanera estratégica con nuevo titular de la ANAM para fortalecer el desarrollo económico y logístico del país.