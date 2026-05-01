Celebra Guardia Estatal de Género a niñez en Ciudad Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dentro de las actividades que el personal de la Guardia Estatal de Género realiza de manera permanente a favor de la niñez, personal destacamentado en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria celebraron el Día del Niño y la Niña.

En Nuevo Laredo, personal de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, acompañados de sus botargas oficiales: Comandante Laredo y Capitana Estrella visitaron el Jardín de Niños “Anita Deándar de Alba”.

En esta institución, menores de edad fueron beneficiados con piñatas, bolsitas de dulces y pastel entregados por la Guardia Estatal de Género.

Además de la celebración, el personal operativo y administrativo que integra esta delegación reiteró su compromiso con la infancia mediante la instalación de un módulo informativo durante la celebración realizada en el Parque “Lazos del Bienestar’”, a la cual asistieron aproximadamente 600 niñas y niños acompañados de padres de familia.

Al ser la prevención de la violencia una tarea que involucra al total de integrantes del núcleo familiar, se entregaron trípticos y libros para colorear; además, se llevaron a cabo una lotería de valores y una convivencia con las botargas “Coronel Justicia” y “Capitana Honradez”.

En el municipio de Reynosa, personal de esta delegación asignado a implementar el operativo “Escuela Segura” se sumó a la celebración del Jardín de Niños “Juan Escutia” acudiendo a realizar el servicio con las patrullas decoradas alusivas a esta fecha y conviviendo con estudiantes de este plantel, quienes abordaron los vehículos oficiales para tomarse la fotografía del recuerdo.