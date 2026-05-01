Marco Antonio Vázquez Villanueva

Crecen Carmen Lilia y Gattás en encuestas, crecen todos los morenos…

Las trifulcas entre los partidos Morena, PT y Verde, e incluso entre los mismos aspirantes a cargos de elección popular de esas organizaciones, lejos de debilitar ese movimiento pueden convertirlo en invencible, porque están arrojando la idea de que van a ganar con quien sea, de ahí la tan encarnizada lucha interna que se observa, muy parecida a las registradas en tiempos pasados en cuanto a qué, quien resulte ganador, prácticamente se puede ver despachando en el cargo por el que competirá.

Las encuestas son claras, cada día son mejor evaluados los aspirantes a cualquier cargo de elección popular que hoy también gobiernan, cada día crece más la percepción de la ciudadanía en el sentido de que Morena ganará las elecciones con la candidata o candidato que resulte.

Es más, las encuestas están mostrando cada vez mayor aceptación de los aspirantes a cargos de elección popular que hoy están a cargo de administraciones públicas, para citarle un ejemplo, desde que Carmen Lilia Cantú Rosas brincó al escenario estatal para convertirse en una de las tres que competirán por la gubernatura en el 2028, en el municipio que gobierna ha crecido la aceptación y confianza en ella lo que garantizará que pueda heredar a ese partido el poder con quien resulte candidata o candidato a ocupar el cargo que ahora ostenta.

Carmen Lilia fue evaluada por la encuestadora Consulta Mitofsky que la coloca en el tercer lugar nacional, en el top tres de los alcaldes que más confianza obtienen de sus gobernados, con más del 61 por ciento de respaldo, de eso le hablo, que con esos números es casi imposible perder una elección.

Y no se necesita ser un genio para conocer la fórmula, los gobernados de Carmen Lilia la ven como precandidata a la gubernatura, eso hace que piensen que el partido en el que milita va a ganar.

No es el único caso de crecimiento partiendo de las aspiraciones de los políticos, mire, también Lalo Gattás tiene mejores números en las encuestas, igual lo ubican como uno de los mejor evaluados en su cargo de Presidente municipal de Victoria y sus números crecen conforme se percibe que puede ser aspirante a otro cargo de elección popular.

Es, desde luego, un fenómeno extraño lo que está ocurriendo, porque normalmente el ejercicio del poder desgasta, más cuando hablamos de alcaldes, ya que los municipios, exceptuando Nuevo Laredo, que es rico, difícilmente tienen suficientes recursos para dar los resultados que de ellos se esperan.

Exacto, las contiendas internas que ahora observamos, lejos de debilitar al partido en el gobierno, están provocando que se perciba como imbatible, como ganador de todas las elecciones que se disputarán en 2027 y la que viene en 2028.

Obvio, lo siguiente para Morena y sus aliados es no equivocarse, elegir los mejores cuadros, los perfiles más limpios en su catálogo, porque, si bien la marca hoy se observa ganadora, cualquier fuerte problema personal, de sus aspirantes, puede arruinarle las tendencias.

Lo único que tiene que hacer Morena con su coalición es no registrar candidatos que pudieran ser un lastre, porque ahora están bien ganados, es más, la única posibilidad de que pierdan es que el candidato o la candidata pesen más que el partido en lo negativo y los hunda, lo que parece imposible.

Existe otra certeza, por más que la oposición quiera convencer de que puede ganar elecciones en 2027 y 2028, la verdad es que en Tamaulipas se ve muy lejos de eso; Primero, porque el partido guinda entró en un franco proceso de competencia que lo hace verse hasta en la sopa, por lo que en 2027 prácticamente arrojará a las futuras autoridades municipales, al Congreso y a la gubernatura para el año 2028; y el segundo grave problema que atraviesan los contrarios al gobierno es que siguen siendo odiados por la ciudadanía a la que hartaron cuando gobernaron, hoy pocos votarían por los azules o tricolores.

En esas condiciones, aunque muchos lo vean como un problema futuro, la verdad es que las contiendas internas entre los militantes de Morena, lejos de causar problemas, los están haciendo verse como ganadores de todas las elecciones y, créalo, eso es más importante que cualquier otra cosa, porque inhibe el voto de odio o hartazgo y alienta a quienes se sienten parte de una corriente ideológica.

Sí, hoy crece Carmen Lilia rumbo a cumplir el sueño de sus seguidores que es verla convertida en gobernadora; también crece Gattás, a quien ven como un político con aspiraciones a más cargos, y, créalo, solo significa que no habrá nadie que les haga competencia a los de guinda y aliados una vez que arranquen formalmente las elecciones, vaya, pues, su panorama es tan alentador que la única forma de que pierda Morena es que se autodestruya y para eso todavía falta mucho…

FORTALECE SEBIEN MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN CIUDADANA… Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la supervisión de los recursos públicos, la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado que encabeza Silvia Casas González, llevó a cabo una capacitación sobre el esquema de Contraloría Social, dirigida a enlaces y responsables de los diversos programas sociales.

A través de esta capacitación, mencionó que el gobierno de Américo Villarreal Anaya promueve y garantiza que la Contraloría Social sea un mecanismo fundamental que permite a las y los beneficiarios involucrarse de manera organizada en la vigilancia del ejercicio de los recursos, contribuyendo así a garantizar su correcta aplicación y el cumplimiento de los objetivos de cada programa.

La capacitación se realizó el pasado 29 de abril de 2026, bajo una modalidad híbrida: presencial para el personal de oficinas centrales en la Sala de Juntas de la Secretaría de Bienestar Social, y virtual para participantes foráneos.

La jornada fue impartida por la Secretaría Técnica, a través de Héctor Cárdenas y Jorge Alberto Reyes, quienes brindaron herramientas y lineamientos clave para la implementación y fortalecimiento de la Contraloría Social en los distintos programas.

La titular de la SEBIEN precisó que los mecanismos de participación ciudadana en la supervisión de los recursos públicos permiten que la población vigile cómo se usan los fondos gubernamentales, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre los principales destacan la Contraloría Social, donde beneficiarios supervisan programas; los comités ciudadanos de vigilancia, que revisan obras y servicios; el acceso a la información pública, garantizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y los mecanismos de denuncia, para reportar irregularidades.

“En conjunto, estos instrumentos permiten un uso más eficiente y transparente de los recursos, al involucrar directamente a la ciudadanía en su seguimiento y evaluación”, puntualizó Casas González.

Cabe mencionar que desde la Secretaría de Bienestar Social se reafirma el compromiso de seguir promoviendo acciones que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía en la vida pública del estado.

SANTIAGO NIETO Y LA UAT FORTALECEN PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN TAMAULIPAS… El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Dr. Santiago Nieto Castillo, impartió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la conferencia “Protección de la Innovación y la Propiedad Intelectual”, donde destacó que México debe consolidar un modelo económico basado en la ciencia, la tecnología y la innovación.

En este evento, llevado a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, con el fin de fortalecer la cultura de la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico, el ponente subrayó que la propiedad intelectual constituye una herramienta estratégica fundamental para impulsar la competitividad y el desarrollo nacional.

Luego de la bienvenida que le brindó el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, ante la asistencia de estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, el Dr. Santiago Nieto agradeció la oportunidad de compartir a los jóvenes un tema de gran trascendencia para su formación profesional y de gran impacto para el país.

El funcionario federal destacó además el crecimiento que ha registrado Tamaulipas en solicitudes de patentes y registros de marcas, así como la participación de la UAT en proyectos relacionados con innovación, transferencia tecnológica y desarrollo regional.

Presentó un panorama sobre el estado de la innovación en México y América Latina, señalando retos que enfrenta el país, reconociendo el potencial de las instituciones de educación superior mexicanas en la generación de conocimiento.

Asimismo, abordó temas relacionados con la transferencia tecnológica, la protección de productos regionales mediante denominaciones de origen e indicaciones geográficas, así como el combate a la piratería y el fortalecimiento de políticas públicas para democratizar el acceso a la propiedad intelectual entre jóvenes, mujeres emprendedoras, comunidades indígenas y sectores productivos.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó la importancia de impulsar, entre las y los estudiantes, una cultura enfocada en el desarrollo de patentes y la creación de marcas, subrayando que la UAT continúa fortaleciendo los proyectos de investigación y el registro de propiedad intelectual generados por académicos y universitarios de distintas facultades.

Señaló que la Universidad participa en iniciativas relacionadas con productos emblemáticos de Tamaulipas, mediante proyectos impulsados por áreas como el CINOTAM, enfocados en la protección y el fortalecimiento de los desarrollos regionales.

Finalmente, reiteró que la UAT continuará impulsando espacios de formación académica, investigación y vinculación institucional que permitan fomentar la creatividad, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos con impacto económico y social.

En el evento se contó con la participación de la directora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Mónica Lorena Sánchez Limón, quien destacó el privilegio que representa para los estudiantes recibir al Dr. Santiago Nieto Castillo.

También estuvieron presentes, la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, Mariana Álvarez Quero; y el titular del COTACYT, Julio Martínez Burnes.

La actividad congregó a estudiantes, docentes, investigadores y autoridades universitarias en un espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre innovación y transferencia tecnológica. Al concluir la jornada, el rector Dámaso Anaya entregó un reconocimiento al Dr. Santiago Nieto Castillo por su participación en esta conferencia magistral

Festejan Lucy y Lalo a niñas y niños en su día… En el marco de los festejos del Día del Niño y la Niña, la presidenta del Sistema DIF Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, organizaron alegre convivio a alumnos de jardines, escuelas primarias y asociaciones civiles.

En su mensaje de felicitación, coincidieron en que el 30 de abril es una fecha muy especial en la que se reconoce la alegría, la esperanza y reafirma el compromiso de promover actividades que fortalezcan el bienestar de la niñez.

“Ustedes nos enseñan todos los días niñas y niños el valor de la alegría y la esperanza, el DIF Victoria les desea que su día esté lleno de sonrisas, amor y momentos inolvidables”, manifestó Lucy de Gattás en el inicio de las festividades realizadas en la explanada del DIF Victoria.

El alcalde Eduardo Gattás Báez se unió a los festejos, que contó con la presentación oficial de la nueva mascota del DIF Victoria +AMOR, entrega de regalos, dulces, refrigerio, reconocimientos a niñas y niños destacados en las artes y el deporte, y entrada gratuita al circo Fantastic Soley Circus.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com