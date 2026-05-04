Ciudad Victoria: Acuerdan CECATI y Municipio capacitación para servidores públicos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial N°76 y 93, suscribieron un convenio de colaboración que busca impulsar la capacitación a la población objetivo de los diversos programas sociales municipales y al personal del Ayuntamiento.

Acuerdo de gran trascendencia entre el Gobierno de Victoria y el CECATI 76 y 93 que acerca herramientas a los servidores públicos municipales para generar capacidades de mejoramiento en la atención de calidad a la población y en el mejoramiento humanos y social.

“Gracias al CECATI por abrir sus puertas y ser parte de esta transformación”, reconoció el alcalde Eduardo Gattás Báez, acompañado en esta firma de convenio por la presidenta del DIF Victoria Sra. Lucy de Gattás, la Secretaría de Bienestar Social Lorena Zapata Medina y autoridades educativas.

La directora del plantel N° 76 María Haydeé Santana Ramos reconoció que la unión de esfuerzos con instituciones como la presidencia municipal de Victoria generan igualdad de oportunidades para que la población pueda ampliar sus capacidades, aprendizajes y competencias.

El CECATI 76 y 93 ofrecen cursos como; cuidados a personas adultas mayores, atención integral a personas con discapacidad y los ya tradicionales auxiliar de enfermería, informática, inglés, alimentos y bebidas, sistemas computacionales, electricidad, entre otros.