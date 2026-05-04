Felicita y desea éxito Lalo Gattás a Ariadna Montiel como nueva dirigente de Morena

El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, expresó su felicitación a la nueva dirigente de Morena Ariadna Montiel, a quien deseó éxito en su nueva encomienda al frente del partido.

4 mayo, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, expresó su felicitación a la nueva dirigente de Morena Ariadna Montiel, a quien deseó éxito en su nueva encomienda al frente del partido.

Reconoció su capacidad, entrega y vocación por los principios del movimiento de regeneración nacional para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en el país que encabeza la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

“En Victoria y Tamaulipas estamos seguros de que desempeñará una labor importante al frente del movimiento que está transformando al país” señaló Gattás Báez al expresar su confianza en que pronto visitará a la militancia de la Capital y Corazón de Tamaulipas.

4 mayo, 2026
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