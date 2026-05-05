Análisis Político

Antonio Frausto

¿Demagogia o realidad?

Las palabras de Adriana Montiel al asumir este domingo la dirigencia de Morena, de que quienes encabecen las candidaturas deberán estar limpios de señalamientos de corrupción ¿se convertirán en realidad o sólo se quedará en un acto de demagogia política más?

Y es que, después de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por nexos con grupos del narcotráfico, el partido guinda ha prometido que blindará sus candidaturas y que mujeres y hombres manchados con sospechas de corrupción y relacionados con grupos criminales, no los representarán.

La nueva dirigente morenista fue contundente al afirmar que los corruptos no tienen cabida en el movimiento de transformación que fundó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y qué, si hay certeza de que alguien cometió un acto de corrupción, aún ganando las encuestas, no se le otorgará la candidatura.

¿Cuántos morenistas cumplen cabalmente con una trayectoria impecable? ¿Cuántos morenistas no serán tomados en cuenta como aseguró su nueva dirigente por estas razones? ¿Cuántos tamaulipecos deberán de dejar sus sueños de aparecer en la boleta por ser señalados de prácticas corruptas?

Si verdaderamente las palabras de Ariadna Montiel son órdenes, grande será el reto de Morena, de brindar sus candidaturas de personajes que no representan los ideales de su movimiento y con descaro fingieron que no mentir, no robar y no traicionar serían sus reglas de vida.

En Tamaulipas, más allá de filias personales, el gobernador Américo Villarreal tendrán que decidir muy bien que candidaturas avalará y cuáles rechazará para el 2027, pues una selección equivocada podría tener consecuencias no solo políticas, ni mediáticas, también legales en el futuro, lo que afectaría a Morena en la entidad.

REFUERZAN UNIDAD EN VICTORIA

Entendiendo que haciendo equipo se pueden alcanzar mejores resultados, es por lo que el Gobierno Municipal de Victoria encabezado por el alcalde Lalo Gattás y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio han optado y se vio reflejado en la conmemoración del Día del Trabajo.

Y es que, el presidente municipal participó en la caminata que cientos de trabajadores del Ayuntamiento realizaron a lo largo de la avenida 17 hasta culminar en el Paseo Méndez, demostrando que existe unidad y pleno respeto de los derechos laborales.

Al hacer uso de la palabra, el munícipe fue claro al afirmar que deben seguir trabajando unidos, para fortalecer la unidad y defender la dignidad de las y los trabajadores del municipio, en lo que coincidió Laura Limón García, dirigente del sindicato, quien reconoció también la labor de Lucy de Gattás al frente del DIF Victoria y Hugo Reséndez en la Secretaría del Ayuntamiento.

Si bien, no hay relación perfecta entre empleador, en este caso el alcalde en turno y el sector trabajador, también hay que reconocer que Gattás Báez y su equipo han demostrado la capacidad para generar coincidencias y consensos con la base trabajadora y alcanzar un ganar-ganar, cumpliendo con pago de becas, bonos, primas de antigüedad y todos los compromisos reconocidos en los convenios colectivos.

Mediante este tipo de acciones, el edil continúa reforzando sus relaciones institucionales y políticas con los diversos grupos de poder en la ciudad, buscando llegar fortalecido al 2027, con el ímpetu y la capacidad para influir en las decisiones políticas que se tomarán, sobre todo ahora que la dirigencia de Morena asegura que requieren perfiles impecables, cumpliendo Hugo Reséndez perfectamente con este requisito.

ANALIZA LA UAT DESAFÍOS DE LA IA

La llegada de Dámaso Anaya Alvarado a la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas le dio un nuevo dinamismo a la máxima casa de estudios en la entidad, lo que se ha visto reflejado de diversas maneras, la principal la creación de nuevas carreras acorde con el desarrollo de la tecnología y la visión de futuro de la sociedad.

En sintonía con esta línea, la Universidad a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado organizó el Simposio “IA: habilidades, emociones, redes y profesión” con el fin de generar una reflexión sobre los retos y oportunidades de la Inteligencia Artificial (IA) en la vida educativa, profesional y social.

Encuentro desarrollado de manera híbrida, con la realización de conferencias magistrales y mesa de trabajo, con la participación de especialistas tanto nacionales como extranjeros que analizaron el uso de la IA en la vida moderna, el impacto en los universitarios y el desafío ético para muchos.

En nombre de la Universidad, Evelia Reséndiz Balderas, encargada de la Secretaría de Investigación y Posgrado, resaltó que las tecnologías transforman los procesos educativos, por lo que la UAT debe tener una visión crítica y estratégica sobre la implementación de la IA en sus aulas, siempre de una manera responsable.

Es innegable que cada vez más la IA forma parte de nuestras vidas, que la Universidad se plante estos temas y se ocupen de analizar el impacto que tienen en los universitarios, la juventud y la sociedad en general, es un reflejo de que se quieren hacer las cosas con responsabilidad y generar los conocimientos que permitan tomar mejores decisiones en el desarrollo de la UAT y de Tamaulipas.

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