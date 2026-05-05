Marco Antonio Vázquez Villanueva

En cuenta de protección…

El golpe que propinó el gobierno de Estados Unidos, al dar a conocer una investigación por narcotráfico y otros delitos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sin duda tumbó a Morena que en este momento está en la cuenta de protección.

Para fortuna del partido guinda, esto sucedió en el año menos electoral de todos, no corre más riesgos de los que ya tenía porque solo hay elecciones en estados que ya eran difíciles, Coahuila y Veracruz.

Lo verdaderamente complicado para Morena es que sigue en shock, no reacciona, el cambio de su dirigencia nacional, incluso, pasó a segundo término en medio del escándalo mediático provocado por las autoridades gringas.

Si me apura, pareciera que Morena dejó de ser voz en el tema, que perdió valor su palabra ya que todo lo que dicen es usado en su contra.

No es lo peor, tampoco les ha dado por buscar mensajeros, es decir, encontrar voces (políticos, empresarios, profesionistas) que puedan inyectar un mensaje que cambie la perspectiva del ciudadano después de lo que ha pasado con el gobernador Rocha Moya.

Exacto, les hace falta entender que en la política lo que parece es, por eso urge desactivar la percepción de que están coludidos con la delincuencia, que la protegen, lo que sucederá en caso de que no detengan o no abran una investigación a fondo contra el gobernador con licencia de Sinaloa, que lo declare inocente o perseguido por la justicia, aunque sea de mentiritas.

A lo anterior hay que agregarle el riesgo de que el tema siga vivo hasta el próximo año que si será muy importante electoralmente porque habrá de renovarse más de la mitad de las gubernaturas del país, casi todos los congresos estatales y la gran mayoría de las presidencias municipales.

Por eso urge acabar con el tema Rocha Moya, retomar la agenda nacional por parte de los políticos de este partido, deben asegurarse de que el caso del gobernador de Sinaloa quede enterrado para siempre, pero además de tener candidatos que en su currículum no tengan la mínima sospecha de que han transado, mucho menos pactado con los delincuentes de ningún tipo.

Es obvio, les urge encontrar voces autorizadas que puedan inyectar un mensaje positivo a su movimiento o, mejor aún, con autoridad para recordar el pasado, el de un PRI y un PAN que no solo nos saqueaban, sino que al parecer nos vendían en canal a los delincuentes, digo, ni modo que el crecimiento del crimen organizado haya sido de manera espontánea.

Para dejar las cosas claras, todos los cárteles de la droga que señala el gobierno de Estados Unidos crecieron bajo la sombra del PRI y del PAN; los protegieron, según detenidos en Estados Unidos como García Luna o los mismos capos que han sido extraditados.

Pero bueno, ese tiene que ser un tema de Morena, que no parece reaccionar al golpe, que cree que calladitos se ven más bonitos sin entender que en México, por mandato de la sabiduría popular, el que calla otorga.

Entonces, sí urge que reaccionen los mandos de Morena, pero no para lanzar sus trillados discursos de que la delincuencia no tendrá cabida en sus filas, sino para que pongan a chambear a los políticos profesionales y muevan toda la maquinaria necesaria para dejar clara la percepción de que se actúa de manera firme y contundente ante un hecho.

Por supuesto, el revés propinado por el gobierno gringo puede ser utilizado como un arma a su favor si actúan de la manera correcta, declarando prófugo a Rocha Moya de ser necesario, eso para empezar, después buscar inyectar un mensaje contundente contra la oposición, pero no del que nace de páginas de feis, sino de voces autorizadas.

Porque, mire, si se empeñan en decir que el gobernador de Sinaloa con licencia es inocente, el pueblo no les va a creer, y quizá tampoco le crean al PRI ni al PAN, pero ahí andan otros liderazgos y partidos que pueden sacar ganancia del río revuelto.

Para cerrar, Morena fue tumbado de un chingadazo mediático por el gobierno de Estados Unidos, pero todavía está en la cuenta de protección, para nada está noqueado, de ellos depende todavía levantarse, cambiar de estrategia y otra vez ganar la elección con su mejor arma, los programas sociales que lanzan la percepción de que ellos no roban, ni mienten, ni traicionan al pueblo.

Conste, están en tiempo de dar un golpe de timón, de entender que lo peor no ha pasado si no se ponen a chambear como lo que deben ser, políticos profesionales dispuestos a repartir el poder a personajes con fama de decentes que les cubran y protejan las espaldas, están en la cuenta de protección, pero quién no recuerda a Juan Manual Márquez que dos veces se levantó de la lona y afinó su estrategia para noquear al Many Pacciao, por ejemplo…

LAZOS DEL BIENESTAR FORTALECE LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO SOCIAL EN TAMPICO… El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, a través del programa Lazos del Bienestar, fortalece la estrategia integral de bienestar social en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

En el polígono de atención prioritaria “Moscú”, en el municipio de Tampico, se desarrollan seis proyectos de infraestructura que benefician a 23 mil 927 personas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el entorno comunitario.

Entre las acciones que se llevan a cabo se encuentran la construcción del Parque Lazos del Bienestar; la rehabilitación del área deportiva “Bordo Morelos”; la construcción de rampas, topes y señalamiento en los accesos a la primaria Ford 13 y al jardín de niños Patria; la pavimentación de la calle Hidalgo, entre Vicente Guerrero y 12 de Abril, en la colonia Morelos; así como la instalación de luminarias en la calle Sol, entre Las Torres y el Libramiento Poniente de Tampico, en la colonia Vicente Guerrero.

Estas obras responden a los diagnósticos participativos realizados mediante recorridos comunitarios y espacios de diálogo con habitantes del sector, quienes identificaron como prioritario el rescate de espacios públicos, deportivos y educativos, con el propósito de fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad.

A través del programa Lazos del Bienestar, Tampico cuenta con dos polígonos de atención prioritaria: “La Borreguera” y “Moscú”, donde se impulsa el trabajo permanente con redes comunitarias integradas por la propia ciudadanía, promoviendo actividades formativas, talleres y proyectos que fortalecen el tejido social.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado para generar bienestar y mejores oportunidades de desarrollo para todas y todos.

IMPULSA LA UAT MÁS DE 200 PROYECTOS ENFOCADOS AL DESARROLLO REGIONAL… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha duplicado su capacidad científica en los últimos dos años al mantener activos poco más de 200 proyectos, consolidándose como una aliada clave para el desarrollo regional.

Durante su Segundo Informe de labores, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la máxima casa de estudios orientó la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento a resolver problemáticas prioritarias de Tamaulipas.

Sostuvo que la UAT busca vincular la investigación con la realidad social para responder a las necesidades del entorno, impulsando una ciencia comprometida con la salud, la producción sustentable, el medio ambiente, la identidad cultural y la cultura de paz.

“Hoy, estos esfuerzos se reflejan en resultados concretos. Hemos pasado de 106 proyectos de investigación en 2023, a 139 en 2024, y a 201 proyectos activos en 2025, lo que representa un crecimiento sostenido que, prácticamente, duplica nuestra capacidad científica. Este avance demuestra no solo mayor productividad, sino una orientación clara hacia la generación de conocimiento con impacto social”, apuntó Dámaso Anaya.

Asentó que la investigación está orientada a resolver problemáticas concretas, como la recuperación de ecosistemas, el desarrollo de modelos productivos sustentables y la generación de soluciones en salud pública y bienestar social.

Comentó que, a través de la vinculación con los tres órdenes de gobierno, se trabaja en proyectos estratégicos de alto impacto, como el Puerto Seco en Ciudad Victoria y Puerto del Norte en Matamoros. Así como en la elaboración de atlas de riesgos, estudios hidrometeorológicos, levantamientos batimétricos, investigaciones ambientales y evaluaciones en infraestructura portuaria.

“Estos resultados reflejan la consolidación de una política educativa alineada con el Plan de Desarrollo Institucional 2024–2028, orientada a ampliar la cobertura, fortalecer la investigación y garantizar la pertinencia social de la educación superior”, indicó.

De igual forma, el rector Dámaso Anaya detalló que la UAT también ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de cuerpos académicos, al contar actualmente con 115 grupos, de los cuales, más del 80 % se encuentran en niveles consolidados o en consolidación, lo que demuestra las capacidades institucionales para la investigación y la docencia de calidad.

Finalmente, comentó que “el fortalecimiento del posgrado, la consolidación de los cuerpos académicos y la expansión de la producción científica reflejan una Universidad que ha evolucionado de manera sostenida, donde la investigación no solo genera conocimiento, sino que lo transforma en soluciones

A la baja fugas de agua en la ciudad… Para reducir el número de fugas de agua en la ciudad y eficientar el servicio a la población, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y derente de COMAPA Fernando García Fuentes supervisaron personalmente el trabajo de cuadrillas.

Como parte del mantenimiento de la red general de los 1,237 kilómetros de tubería que abastecen ciudad Victoria, se rehabilitó fuga de agua en la calle Sonora 631 del fraccionamiento San José, donde el alcalde y el gerente del organismo dieron seguimiento a los trabajos de inspección.

Con la reparación de infraestructura, cambio de tubería antigua y campañas de detección, el Gobierno Municipal y la COMAPA Victoria mantienen la tendencia a la baja en el número de fugas desde el inicio de la administración, el objetivo asegura Gattás Báez es reducirlas al máximo.

Se ha implementado un sistema digitalizado e incrementado el número de cuadrillas avanzando de manera muy importante en este problema que representaba desabasto del líquido en los hogares de la capital, a la fecha han sido reparados más de 7,500 metros lineales de tubería dañada.

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