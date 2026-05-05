En “Diálogos con Américo”, gobernador destaca avances tecnológicos en salud e infraestructura hospitalaria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los avances digitales y de la tecnología puestos al servicio de la salud para bienestar de las y los tamaulipecos, los logros históricos en materia turística y la consolidación de mejor infraestructura hospitalaria fueron parte de los temas que abordó el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante el programa “Diálogos con Américo”.

Este domingo, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador del Estado destacó la voluntad y apoyo sin precedentes de los gobiernos de la transformación para lograr un sistema de salud que garantiza atención médica, abasto de medicamentos y suministros e infraestructura adecuada para las y los tamaulipecos sin seguridad social.

El mandatario tamaulipeco hizo una amplia explicación del modelo de salud digital implementado en su administración, que ha logrado más de 40 mil registros en la Plataforma de Salud Digital y un histórico registro de cero muertes maternas para las mujeres embarazadas que hicieron uso de esta app en el primer año de funcionamiento, así como una disminución significativa en riesgos neonatales.

Además, mencionó la atención y monitoreo a través de la plataforma digital para pacientes con diabetes, hipertensión, padecimientos cardiovasculares e infartos, mediante alertas tempranas, logrando resultados alentadores que incluso han permitido salvar vidas mediante la activación emergente de los protocolos indicados.

Américo Villarreal confirmó que a finales del presente mes se contará ya con el nuevo Hospital General de Ciudad Madero, una de las obras rescatadas en esta administración que, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, beneficiará a más de 500 mil personas, aunado al nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tampico, para garantizar una atención médica oportuna y de calidad a la región sur de Tamaulipas y de otras entidades aledañas.

En Ciudad Victoria, mencionó la modernización del Centro Oncológico de Tamaulipas, en donde se cuenta con un nuevo acelerador lineal que sustituye la antigua bomba de cobalto y que representa uno de los avances más significativos para la atención oncológica.

En otro bloque del programa, el gobernador refirió que la estrategia de seguridad y la modernización en conectividad y vialidad contribuyeron a lograr índices históricos en materia turística, con más de 3 millones de visitantes en la reciente Semana Santa y el reconocimiento nacional por la inversión de casi 350 mdp en 46 obras turísticas, así como el liderazgo nacional en crecimiento de empleo turístico, con un aumento de 25.3% en 2025.

En atención a la participación de la audiencia, el gobernador refrendó el compromiso de un gobierno humanista que pone a la persona en el centro de toda acción y decisión política y que se refleja en la atención a niñas, niños, adolescentes y familias mediante programas del DIF Tamaulipas, como Lazos de Bienestar, y el impulso a la cultura y el deporte.

“Con estos grandes programas que se están haciendo, de reconstrucción del tejido social… vemos cómo aplican y se divierten (los niños y las niñas de Tamaulipas), disfrutan de alguna actividad física en un espacio que se les haya adecuado para eso”, expresó.