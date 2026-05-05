LAS BATALLAS

Francisco Reséndiz

Morena, pausa estratégica

Sin duda, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una embestida política brutal desde Estados Unidos. No es un episodio aislado ni una reacción coyuntural: es una presión sostenida, anclada en una larga y añeja narrativa del presidente Donald Trump contra México, que ya empieza a ser leída —y aprovechada— en clave electoral.

De cara a las elecciones 2027, donde se reconfigurará el mapa político nacional, la oposición busca capitalizar esa ofensiva externa -enmarcada en la lucha contra el narcotráfico- para erosionar al oficialismo desde dentro. El objetivo —me aseguran— no es menor: debilitar, fracturar y, en el mejor de sus cálculos, descarrilar al movimiento de la 4T.

Al interior de Morena me comentan que el mensaje emitido el domingo por la nueva presidenta nacional, Ariadna Montiel, no fue retórico, sino el establecimiento de una firme línea de acción para blindar al partido de la corrupción y de eventuales vínculos de cuadros que aspiren a cargos de elección popular con criminales. Va en serio, pues.

Sí, tras siete años de desgaste por el ejercicio del poder —en los que se ha impulsado un cambio de régimen en el país—, en Morena ven clara la necesidad de regresar a su origen ideológico. De acuerdo con liderazgos consultados por este columnista, buscarán privilegiar la fuerza popular, incluso por encima de liderazgos individuales, sin romper la unidad.

Para Montiel no habrá medias tintas. Ser morenista implica cerrar el paso a la corrupción, al nepotismo y a los privilegios, en todos los niveles de gobierno. Y es que, en palabras de la dirigente: “hay una ofensiva permanente contra nuestro movimiento” … “nacimos en la resistencia y en la resistencia seguimos” y tienen que actuar.

Por eso, la tarea de la militancia de Morena —hoy permeada por perfiles que migraron desde los privilegios del panismo y el priismo, que ocuparon posiciones secundarias de poder y que ahora, entre símbolos de opulencia, se asumen como guardianes de la causa lopezobradorista— será defender el movimiento en territorio, con la gente, desde lo ideológico y con coherencia y congruencia.

Y sí, el mensaje de Ariadna Montiel llegó de inmediato en las bases: se asumen bajo una amenaza externa, alentada y respaldada por adversarios internos. La consigna es clara: defender, con unidad y firmeza, a la Presidenta de la República y a la Patria.

“La oposición se muestra cada vez más como lo que es: entreguista, apátrida y contraria al interés nacional. En resumen, son traidores a la patria. Buscan sembrar la duda, la desinformación y el miedo para regresar por sus privilegios, pero no se los vamos a permitir”, dijo Montiel.

Y en su primer mensaje como presidenta de Morena, remató: “Respecto a los recientes acontecimientos, manifestamos que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera.

“Apoyamos los principios que rigen la actuación internacional de nuestra Presidenta: cooperación, sí; subordinación, no; injerencismo, jamás. Escúchenlo bien: jamás. Este momento también exige claridad hacia adentro, compañeras y compañeros. Lo digo con toda claridad: esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena”.

Así, Morena ha optado por una pausa estratégica frente a las acusaciones de Estados Unidos contra algunos de sus integrantes y la reacción virulenta de la oposición. El objetivo de esa pausa es claro: respirar, reagruparse y volver al origen ideológico que le dio sentido a su proyecto de nación, de cambio de régimen, al lado del pueblo. Al menos eso dicen.

RADAR

EUTANASIA CANINA. Nos comentan que a la senadora del Estado de México, Mariela Gutiérrez, algunos le sugirieron guardar silencio ante la polémica por la eutanasia canina, a pesar de que actuó frente a un problema de salud pública; otros, incluso, le propusieron escudarse en que se trataba de “un ataque a la 4T” o denunciar “fuego amigo”.

Pero optó por lo contrario: no esconder nada. Aseguró que “todo se hizo conforme a la norma oficial, bajo el marco legal”, y detalló las campañas de esterilización y adopción: más de 50 mil perros atendidos en cinco años en Tecámac.

Lamentó que algunos conductores de radio y televisión sacaran de contexto la información y redujeran el tema al “sacrificio de 10 mil perritos”. Hubo voces conocidas en esa narrativa. Sin embargo, fue frontal, dio la cara y concedió entrevistas, incluso a interlocutores que ya habían emitido juicio.

Me dicen que encontró respaldo en redes sociales de veterinarios, dueños responsables y ciudadanos que han padecido ataques de jaurías. El “marcador”, dicen, cambió a su favor: se abrió el debate sobre la sobrepoblación canina y la responsabilidad de los dueños, pese al intento de algunos grupos animalistas de imponer su narrativa. El tema sigue, y también la vida política de la senadora.

UNA TRISTE NOTICIA. Ayer, al anochecer, murió en Hermosillo, Sonora, a causa de un infarto fulminante, Rafael Cano Franco, presidente nacional del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores.

Rafael fue un periodista de amplia trayectoria, comprometido con el ejercicio libre, ético y responsable de la profesión. Se distinguió por su defensa de la libertad de expresión y por su impulso permanente a la organización del gremio.

Como fundador del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, dedicó esfuerzos significativos a la construcción de un espacio plural, incluyente y comprometido con la dignificación del periodismo, promoviendo la unidad entre colegas de distintas generaciones y regiones.

Va un abrazo solidario para su familia y amigos. Descanse en paz.