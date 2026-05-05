Lazos del Bienestar fortalece la infraestructura y el desarrollo social en Tampico

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tampico, Tamaulipas.– El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, a través del programa Lazos del Bienestar, fortalece la estrategia integral de bienestar social en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

En el polígono de atención prioritaria “Moscú”, en el municipio de Tampico, se desarrollan seis proyectos de infraestructura que benefician a 23 mil 927 personas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el entorno comunitario.

Entre las acciones que se llevan a cabo se encuentran la construcción del Parque Lazos del Bienestar; la rehabilitación del área deportiva “Bordo Morelos”; la construcción de rampas, topes y señalamiento en los accesos a la primaria Ford 13 y al jardín de niños Patria; la pavimentación de la calle Hidalgo, entre Vicente Guerrero y 12 de Abril, en la colonia Morelos; así como la instalación de luminarias en la calle Sol, entre Las Torres y el Libramiento Poniente de Tampico, en la colonia Vicente Guerrero.

Estas obras responden a los diagnósticos participativos realizados mediante recorridos comunitarios y espacios de diálogo con habitantes del sector, quienes identificaron como prioritario el rescate de espacios públicos, deportivos y educativos, con el propósito de fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad.

A través del programa Lazos del Bienestar, Tampico cuenta con dos polígonos de atención prioritaria: “La Borreguera” y “Moscú”, donde se impulsa el trabajo permanente con redes comunitarias integradas por la propia ciudadanía, promoviendo actividades formativas, talleres y proyectos que fortalecen el tejido social.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado para generar bienestar y mejores oportunidades de desarrollo para todas y todos.