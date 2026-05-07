Análisis Político

Antonio Frausto

Las razones de Mario López

¿Cuáles son las razones por las que un diputado federal del mismo “movimiento político” hable mal de sus compañeros y los acuse públicamente de vínculos con grupos criminales?

Y es que, las declaraciones hechas por Mario López a Latinus, programa enemigo de la Cuarta Transformación, más allá de que hayan sido actuales o recicladas, no se pueden entender más que con el propósito de dañar.

Después de la acusación del gobierno de Estados Unidos a Rocha Moya de vínculos con grupos criminales, los adversarios de la 4T quieren hacer leña del árbol caído y buscarán toda oportunidad para desprestigiar a quienes tengan señalamientos o sospechas de actos de corrupción sean ciertas o no.

Entonces ¿Cuáles fueron los posibles motivos de dicha declaración?

Primero, lo obvio. desprestigiar al grupo político de Tamaulipas que está en el poder, empezando con el gobernador, su secretario general de gobierno, pero también a representantes populares y aspirantes naturales a la sucesión gubernamental como lo son la senadora Olga Sosa y la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.

En teoría, este desprestigio ayudaría a su grupo político conformado por los senadores Maki Ortiz, José Ramón Gómez Leal, el edil Carlos Peña Ortiz y las legisladoras federales Cassandra de los Santos y Claudia Hernández, como se presumió en una fotografía que circuló por las redes sociales.

Segunda, que las declaraciones sean resultado de un posible acuerdo con autoridades estadounidenses, para en caso de ser ciertas, brindar información sobre la participación de dichos políticos en estos hechos ilegales, además de recuperar su visa e incluso en un caso muy extremo hasta ser un testigo protegido si llegara a convertirse en un caso muy relevante.

Pero de no comprobarse los señalamientos como seguramente sucederá, tendrán un costo político y social para el matamorense. Perdiendo el apoyo de Morena para futuros cargos políticos, pero también del

partido Verde, pues la dirigencia en Tamaulipas liderada por Manuel Muñoz Cano ya lo desconoció.

Se puede decir que la carrera política de Mario López ha terminado, a menos que aspire a ser candidato de oposición, lo cual se ve poco viable.

Las señalamientos ¿afectarán a los políticos acusados por el legislador federal o sencillamente se quedará en una anécdota más protagonizada por el ex edil matamorense?

Hay que tener presente que seguramente veremos muchas acusaciones similares, primero rumbo al 2027 y después por la gubernatura en el 2028.

COMPROMISO CUMPLIDO EN VICTORIA

A base de trabajo el alcalde Lalo Gattás pueden decirle a los victorenses que está cumpliendo sus compromisos, con acciones en bienestar de la gente.

La acción más reciente fue la entrega de una obra asfáltica en la colonia magisterial, al pavimentar la calle José Martínez y Martínez, entre Norberto Treviño Zapata y Francisco I. Madero impactando en la calidad de vida de los vecinos.

El edil resaltó que no hay obras pequeñas cuando el beneficio es para todos, por lo que continuarán trabajando en cada una de las calles, colonias y sectores de la capital para transformar a Ciudad Victoria.

Durante el protocolo estuvo acompañada por su esposa Lucy de Gattás, así como integrantes del ayuntamiento y miembros del Cabildo y recibió el agradecimiento de los vecinos en voz de la señora Emery Margarita Meléndez, quien destacó que finalmente luego de años de solicitar la pavimentación se concretó.

No cabe duda que con este tipo de obras, el Gobierno Municipal brinda mayor seguridad, comodidad y calidad de vida a las familias de Victoria, enhorabuena.

MEJORA UAT MOVILIDAD EN EL SUR

Con el propósito de mejorar la movilidad estudiantil, Dámaso Anaya Alvarado rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, informó que arrancó el proyecto piloto de transporte gratuito en el campus Tampico-Madero.

Señaló que se encuentran en fase de prueba y que la ruta comprende del Altamira–Centro Universitario Tampico Madero, respondiendo a la necesidad de la comunidad universitaria, lo que les permitirá

acceder de forma más cómoda y segura a sus actividades en el campus

El autobús recorrerá una distancia de más 35 kilómetros, partiendo a las 8 de la mañana del centro de Altamira y con paradas en la Parroquia Santiago Apóstol, frente al Asador Altamira (ITACE), Posco Bus Stop en la zona industrial, Conductam (Divisoria), Fundación Dondé y Walmart Aeropuerto, hasta llegqr al Centro Universitario Tampico Madero a las 9 de la mañana.

Aunque este es un programa piloto, se espera que se desarrolle de manera exitosa, convirtiéndose en un sistema viable, cubriendo las necesidades del transporte universitario en los municipios de Tampico, Madero y Altamira con posibilidad de extenderlo a otros municipios en donde la UAT tiene sus campus.

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