Anuncia SEP y Tamaulipas modificaciones al calendario escolar 2025-2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, que dirige Américo Villarreal Anaya, informa a las madres, padres de familia, tutores, personal docente y administrativo que se ha acordado, de manera unánime, la modificación al Calendario Escolar 2025-2026 para las escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior en la entidad.

Esta determinación se formalizó tras la participación del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, en la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), presidida por Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.

El ajuste responde a la necesidad de salvaguardar la salud física de las y los alumnos ante la ola de calor extremo que afecta a la región, así como a la logística nacional derivada de la celebración del Mundial de Futbol 2026.

Entre los acuerdos establecidos destaca el cierre anticipado del ciclo escolar para las y los estudiantes el próximo viernes 5 de junio.

Las labores administrativas de cierre concluirán el 12 de junio y el Consejo Técnico Escolar (CTE), previsto para el 29 de mayo, se realizará el 8 de junio.

Asimismo, este órgano colegiado determinó que el 10 de agosto concluirá el receso escolar, para que durante esa semana las comunidades escolares regresen a sus actividades, participen en las sesiones de CTE fase intensiva y preparen el inicio del siguiente ciclo lectivo.

Posteriormente, para no comprometer el desarrollo del plan y los programas de estudio, del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes, enfocadas en reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes.

El arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto en todas las escuelas públicas y privadas de Educación Básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN).

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha instruido a la Secretaría de Educación estatal para asegurar que este adelanto no comprometa el cumplimiento de las metas del plan y los programas de estudio, toda vez que el objetivo es mantener la excelencia educativa mientras se prioriza un entorno seguro y adecuado para la enseñanza.

Por su parte, el secretario Miguel Ángel Valdez García expresó su reconocimiento al magisterio tamaulipeco por su flexibilidad y compromiso, así como a las familias por su colaboración permanente en la formación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado.

Con estas acciones, Tamaulipas reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad educativa y la voluntad de trabajar en sintonía con las disposiciones federales para un cierre de ciclo ordenado y eficiente.

Durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) también se plantearon necesidades expuestas con anticipación por entidades federativas, así como una solicitud presentada en reuniones de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).