Marco Antonio Vázquez Villanueva

Serena Morena…

Acompañada de la nota de ocho columnas en medios nacionales, sobresale la visita de un grupo que se hace llamar BTS (“Chicos a Prueba de Balas”, en su traducción del coreano al español) a Palacio Nacional, según los buscadores, se trata de cantantes de un ritmo denominado K-pop y ya que si me pregunta más detalles, no podría descifrarle su música, mucho menos de qué se trata.

El caso es que hasta un minuto a minuto hicieron de la visita de ese grupo a la sede de los poderes en México, al recinto más sagrado como es Palacio Nacional, lo preocupante del caso es que fue la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, la encargada de guiarlos en ese recinto.

Según los conocedores, BTS es un grupo musical de los que a nivel mundial más seguidores aglutina en los últimos tiempos, un verdadero fenómeno social, es más, afirman que su visita al país se esperaba desde hace 10 años, que los boletos para su concierto se agotaron casi el mismo día, y que la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió que ampliaran las fechas, en fin.

Puesto en contexto, parece justificado todo el revuelo, pero innecesaria la mezcla de la investidura presidencial con un grupo que, le insisto, se hace llamar “Los Chicos a Prueba de Balas”, porque existe algo más en el ambiente periodístico, al lado de la nota sobre la visita guiada a Palacio Nacional a los BTS aparece una información ofrecida por el fiscal general de los Estados Unidos, en la que afirma que habrá más denuncias contra políticos mexicanos próximamente, después dice que de los extraditados a su país algunos querrán cooperar y que las acusaciones contra más implicados del lado mexicano se harán de manera natural, que aparecerán políticos de ayer y hoy implicados y esas denuncias se harán públicas a su debido tiempo.

Es, por supuesto, una ligereza y hasta una torpeza diplomática lo dicho por el fiscal gringo, porque implícitamente hace creer que los políticos mexicanos, de hoy y del pasado, son delincuentes, lo que resulta una falsedad, los hay, sin duda, pero no son la mayoría, ni lo fueron en el pasado, ni lo serán nunca.

En Estados Unidos el problema de las drogas es más grave, peor, y ahí nunca se habla de detenidos, ni de políticos implicados, ni de nadie, es más, ellos nos quieren hacer creer que, una vez que cruza la droga, se distribuye por arte de magia, exacto, bien podría el funcionario gringo comenzar con los de casa para que adquiera solvencia moral, pero no lo intentan, o no lo parece, y atacan a México para simular que actúan de manera adecuada.

Pero bueno, el tema solo es de contexto, para que vayamos entendiendo que la información que circula en los sitios privilegiados de los medios de información, respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum guiando a los BTS por Palacio Nacional, se convierte en una frivolidad cuando al lado aparecen las declaraciones del Fiscal de los Estados Unidos sobre nuestros políticos o todavía se discute si el gobernador con licencia y 9 de sus allegados deberían ser detenidos y extraditados para que respondan a la acusación de narcos que les han hecho en Nueva York.

Pareciera, como dice el común, que viviéramos la fiesta del Titanic, mientras el país parece hundirse, acá la música con ese grupo de K-pop coreano anda a todo lo que da.

Y no, no hablo de que tenga que andar la presidenta en la amargura o ciclada en el tema de la violencia, solo hablo de que la investidura presidencial debe respetarse y dar la imagen de serenidad y de estar trabajando en los problemas torales del país, que no es frívola ni minimiza con cinismo las denuncias que se hacen a sus políticos.

Vaya pues, la presidenta Claudia pierde seriedad al mezclarse públicamente con esos grupos.

Más que eso, se ve frívola, hasta cínica porque mientras desde Estados Unidos exigen la detención de políticos presuntamente mezclados con la delincuencia, acá se privilegia guiar a un grupo musical por la sede del poder presidencial en México.

Hoy, después de siete años y medio de gobierno de Morena, por primera vez pareciera que dan tumbos, que siguen noqueados, incapaces de reaccionar ante las embestidas a su gobierno por parte de los gringos, hasta pareciera que los asesores han sido rebasados y, créalo, eso no debe alegrar a nadie, ni siquiera a los opositores.

Le seré franco, en lo personal, Claudia me representa, me gusta y creo en su proyecto de nación, además me parece una mujer inteligente, lo mejor que le pudo pasar al país si tomamos en cuenta las circunstancias de la sucesión de Andrés Manuel, para dejarle claro, estaríamos entregados a la delincuencia si cualquiera de los otros tiradores hubiera ganado, o en la indolencia y frivolidad para gobernar, en el cinismo.

La presidenta era la más sensata, para mi gusto, la más inteligente, tiene suficiente formación política, es más, se le observa un proyecto de nación ideal para nuestros tiempos, pero la inoperancia de su equipo, la torpeza política que han exhibido sus cercanos y la incapacidad para torear las locuras del presidente gringo la tienen al borde de la histeria, la sacan de quicio.

Exacto, solo hace falta que se serene, que entienda que su proyecto es México, que se salga de la locura de defender lo indefendible y deje de reaccionar y vivir en la agenda que quiere imponer Donald Trump, que se aplique en lo nuestro y, en esos temas, cuando le pidan detener a alguien o extraditarlo, que se apegue a la ley y ya, es decir, que exija pruebas pero no en forma personal, que o hagan las dependencias que atienden los temas y se actúe en consecuencia.

Correcto, solo necesitamos ver a una Claudia serena, a una Morena actuando en consecuencia con lo que demandó el pueblo cuando la eligió, y ya, con eso estaríamos del otro lado, no en la frivolidad de que, mientras el país parece derrumbarse, ella ande guiando por palacio nacional y preocupada por una fecha más de concierto de los BTS, de los “Chicos a Prueba de Balas”…

OBTIENE LA UAT EL REGISTRO DE NUEVAS PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES… Durante el último año, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) innovaciones orientadas hacia la salud pública y el medio ambiente, además de soluciones para la industria y la logística.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado informó que, actualmente, la UAT cuenta con un total de 21 registros en el IMPI, y que, durante 2025 se sumaron dos diseños industriales y tres patentes que garantizan la protección del conocimiento científico y tecnológico de los investigadores universitarios.

Señaló que los registros ante el IMPI fueron realizados por investigadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.

“Esto refleja el impulso a la innovación y la generación de conocimiento aplicado en nuestra Universidad”, destacó el rector al subrayar que su administración está enfocada en orientar la investigación con impacto en el desarrollo social y productivo de Tamaulipas.

En este sentido, durante 2025 el IMPI aprobó a la UAT la patente: “Diterpenos del tipo mulinano en el tratamiento de tuberculosis resistente a fármacos”, obtenida por una investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el área de la salud pública, en cotitularidad con personal investigador del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro de Investigación Científica de Yucatán y la Universidad de Antofagasta de la República de Chile.

Asimismo, dos patentes otorgadas a investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, enfocadas en el medio ambiente y la recuperación de suelos: “Proceso de elaboración de polímeros naturales portadores de nutrientes orgánicos para uso en suelos” y “Proceso de activación química de carbón de origen vegetal para obtener un adsorbente de metales pesados”.

También, durante el último año, la UAT registró dos diseños industriales: el “Modelo industrial de tótem para señalética”, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, enfocado al mejoramiento de la atención visual en diversos espacios; y el “Modelo industrial de carretilla de carga con dos ruedas principales y una rueda auxiliar”, de la UAM Reynosa Aztlán, orientado a la seguridad y eficiencia en las operaciones de carga y transporte de materiales en las diversas ramas de la industria.

ENTREGA ALCALDE OBRA DE BENEFICIO COLECTIVO EN LA MAGISTERIAL… “Compromiso cumplido” dijo el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez a vecinos de la colonia Magisterial al entregar la obra de pavimentación asfáltica que dará seguridad, movilidad y dignidad a los habitantes de la calle José Martínez y Martínez.

“No hay obras pequeñas cuando el beneficio es colectivo, trabajando calle por calle, colonia por colonia y sector por sector seguimos transformando Victoria” aseguró al hacer el corte inaugural junto a su esposa Lucy de Gattás presidenta del DIF Victoria, secretarios y regidores del Cabildo.

A nombre de los beneficiarios, la señora Emery Margarita Meléndez manifestó que el 6 de mayo es un día de júbilo para los vecinos que expresaron su alegría y gratitud por esta obra que hoy les brinda seguridad, comodidad y calidad de vida, a la vez que refrendó el compromiso de cuidarla y hacer buen uso de ella.

La Secretaría de Obras Públicas que preside Eusebio Alfaro Reyna, rehabilitó la carpeta asfáltica en la calle José Martínez y Martínez, entre Norberto Treviño Zapata y Francisco I. Madero, que fue restaurada en un periodo de dos meses después de años en el olvido por anteriores administraciones.

LOGRA TAMAULIPAS REDUCIR LA DEUDA, MEJORAR CALIFICACIONES Y AUMENTAR INGRESOS PROPIOS: CARLOS IRÁN RAMÍREZ… “Cada decisión financiera tiene un impacto directo en la vida de las personas, cada peso administrado con honestidad, representa una oportunidad para transformar positivamente a Tamaulipas”, subrayó

Bajo la visión humanista de Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas ha consolidado una política financiera basada en el orden, la responsabilidad y la honestidad, lo que ha permitido reducir la deuda pública, mejorar las calificaciones crediticias del estado y fortalecer los ingresos propios, afirmó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.

En el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el titular de Finanzas destacó ante la Legislatura 66, y ante el diputado presidente de la Mesa Directiva Sergio Ojeda Castillo, que la administración estatal ha tomado decisiones firmes para sanear las finanzas públicas, dar certidumbre a inversionistas y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en bienestar para las familias tamaulipecas.

Ramírez González informó que, de enero a diciembre de 2025, Tamaulipas logró una recaudación de ingresos propios superior a los 12 mil 639 millones de pesos, cifra que representa un 19 por ciento más de lo estimado en la Ley de Ingresos y un incremento del 3 por ciento en comparación con 2024.

En materia de deuda pública, el funcionario estatal señaló que al inicio de la administración la deuda era de aproximadamente 15 mil 924 millones de pesos y actualmente se ubica en 15 mil 072 millones de pesos, lo que representa una reducción de 852 millones de pesos de deuda heredada por gobiernos anteriores, consolidándose como la primera administración estatal que reduce el saldo neto de la deuda pública, respecto a las pasadas tres administraciones.

El secretario de Finanzas también resaltó que las principales agencias calificadoras han reconocido la solidez financiera de Tamaulipas, otorgando al estado la máxima calificación crediticia AAA; además, de acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entidad pasó de tener indicadores en color amarillo en 2022 a contar actualmente con todos sus indicadores en verde, lo que certifica un endeudamiento sostenible.

Finalmente, Carlos Irán Ramírez González reiteró que la Secretaría de Finanzas continuará trabajando con disciplina, responsabilidad y compromiso bajo el liderazgo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, convencida de que las finanzas públicas son una herramienta para generar bienestar, dar estabilidad y hacer posible que cada peso administrado con honestidad se convierta en desarrollo para Tamaulipas.

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