Victoria: Entrega alcalde obra de beneficio colectivo en la Magisterial

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- “Compromiso cumplido” dijo el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez a vecinos de la colonia Magisterial al entregar la obra de pavimentación asfáltica que dará seguridad, movilidad y dignidad a los habitantes de la calle José Martínez y Martínez.

“No hay obras pequeñas cuando el beneficio es colectivo, trabajando calle por calle, colonia por colonia y sector por sector seguimos transformando Victoria” aseguró al hacer el corte inaugural junto a su esposa Lucy de Gattás presidenta del DIF Victoria, secretarios y regidores del Cabildo.

A nombre de los beneficiarios, la señora Emery Margarita Meléndez manifestó que el 6 de mayo es un día de júbilo para los vecinos que expresaron su alegría y gratitud por esta obra que hoy les brinda seguridad, comodidad y calidad de vida, a la vez que refrendó el compromiso de cuidarla y hacer buen uso de ella.

La Secretaría de Obras Públicas que preside Eusebio Alfaro Reyna, rehabilitó la carpeta asfáltica en la calle José Martínez y Martínez, entre Norberto Treviño Zapata y Francisco I. Madero, que fue restaurada en un periodo de dos meses después de años en el olvido por anteriores administraciones.