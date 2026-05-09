Estudiantes de derecho de la UAT se incorporan al Poder Judicial Federal para avanzar en su formación profesional

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) firmaron un convenio marco de colaboración que formaliza una alianza histórica para ofrecer a estudiantes de Derecho oportunidades de desarrollo profesional en el sistema judicial federal del país.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, suscribieron el acuerdo con la presencia de la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), y de la presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización, Xóchitl Almendra Hernández Torres, como testigo de honor.

En la ceremonia, realizada en el Aula Magna del Campus Tampico, se destacó que el convenio fortalecerá la colaboración académica, técnica e institucional, impulsando acciones de profesionalización, investigación, formación especializada, prácticas profesionales, servicio social y vinculación directa con espacios jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.

En su mensaje, el rector afirmó que este acto representa una alianza orientada a construir una justicia más cercana, humana y confiable para la sociedad, destacando el compromiso de la universidad pública en la formación de profesionistas con ética, conciencia social y vocación de servicio.

Explicó que el acuerdo permitirá desarrollar conferencias, seminarios, diplomados, investigaciones, prácticas profesionales y estancias académicas vinculadas con la impartición y administración de justicia, fortaleciendo la relación entre la academia y la función judicial.

El rector resaltó la fortaleza académica de las licenciaturas en Derecho de la UAT en Ciudad Victoria, Tampico y Nuevo Laredo, subrayando que detrás de cada estudiante existen historias de esfuerzo y superación que ven en la educación una oportunidad de movilidad social y servicio a la comunidad.

En ese contexto, fueron presentados los nueve alumnos de excelencia de la UAT que han sido seleccionados para fortalecer su formación profesional al incorporarse a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Especialización.

Por su parte, Néstor Vargas Solano, reconoció el trabajo conjunto entre la UAT y el OAJ para concretar este convenio en el que se destaca la importancia de acercar a las y los estudiantes a la práctica profesional y al ejercicio real de las funciones públicas, por lo que consideró indispensable mantener una estrecha coordinación entre las instituciones educativas y los distintos órganos del Estado.

En su intervención, la magistrada Celia Maya García afirmó que este convenio refleja una visión enfocada en construir una justicia más cercana a la sociedad y más vinculada con las nuevas generaciones, luego de resaltar el papel fundamental que tienen las universidades públicas en la formación de profesionistas comprometidos con la ética pública, la legalidad, los derechos humanos y el servicio a la sociedad.

La exposición de motivos estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización, Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien señaló que esta alianza abre espacios para el desarrollo profesional de las juventudes tamaulipecas.

En el evento también estuvieron la presidenta de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales, Catalina Ramírez Hernández; el director jurídico de la ANUIES, Fernando Coronado Franco, en representación del secretario general de este organismo nacional, Luis Armando González Placencia; así como autoridades universitarias y judiciales; además de estudiantes y docentes.