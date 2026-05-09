Exhorta Turismo a no dejarse sorprender y verificar agencias y hoteles antes de contratar

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Seguridad, excelente conectividad, infraestructura de primer nivel, una riqueza natural impresionante y cercanía convierten a los destinos turísticos de Tamaulipas en la mejor opción para los visitantes mundialistas y sus acompañantes.

Para disfrutar al máximo tu experiencia y evitar cualquier riesgo de fraude, verifica siempre las agencias y los hoteles antes de contratar cualquier paquete, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Para los fans del Mundial y sus acompañantes, se han desarrollado Nueve Rutas del Fútbol, que se están comercializando con presencia en Nuevo León y la Ciudad de México, de lo que se trata es de aprovechar al máximo todo lo que nos ofrece el Mundial 2026, refirió.

Contamos con una buena conectividad aérea a través de cinco aeropuertos, como es el caso del vuelo de Monterrey a Tampico, o por carretera a la Reserva de la Biósfera El Cielo, al Chorrito, Jiménez, Tula y muchos destinos más, dijo.

El funcionario estatal destacó el trabajo permanente del gobernador Américo Villarreal Anaya a la seguridad, entre ellas la seguridad en carreteras, con las que se garantiza un buen fluido en las vialidades, donde hay diversas fuerzas del orden monitoreando, así como el equipo de los Ángeles Verdes para atender cualquier percance.

Ahí la recomendación es para los automovilistas, a que respeten los límites de velocidad, los señalamientos, que no manejen cansados, o bajo los influjos del alcohol o distrayéndose con el celular para tener un feliz retorno a casa con la familia.

Hernández Rodríguez recomendó verificar siempre que las agencias, hoteles y servicios que se contraten sean oficiales y confiables, para disfrutar una estancia placentera, organizada y memorable en todo momento.