Coordinación institucional permite avanzar en el control del gusano barrenador

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y las y los productores, se fortalecen las acciones preventivas y de atención contra la plaga del gusano barrenador del ganado, a través de estrategias de vigilancia, capacitación, control sanitario y atención oportuna, con el objetivo de proteger la salud del hato ganadero y salvaguardar la actividad pecuaria en la entidad.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, destacó que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya para el presente año se asignó un presupuesto de 15 millones de pesos para reforzar las acciones de combate y prevención de esta plaga.

Informó que se capacitó a 40 médicos veterinarios y técnicos, quienes a su vez han replicado cursos de prevención y atención en diversas comunidades rurales del estado, fortaleciendo así la capacidad de respuesta en las zonas pecuarias.

“Tenemos más de un año trabajando en acciones precisas contra la plaga del gusano barrenador del ganado, especialmente en los municipios colindantes con los estados de San Luis Potosí y Veracruz, donde se mantiene una vigilancia permanente”, señaló.

Añadió que, mediante las acciones de barrido sanitario, se han tratado más de 120 mil animales y actualmente más de 200 personas trabajan directamente en campo en labores de supervisión, atención y prevención.

Varela Flores subrayó que gracias a la coordinación entre la federación, el estado, los municipios y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, no ha existido desabasto de medicamentos, además de que se preparan y distribuyen productos como Negasunt para atender oportunamente los casos detectados.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Comisión México–Estados Unidos para la Erradicación de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA).

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, destacó la colaboración entre productores, autoridades y la universidad para atender esta problemática sanitaria.

Señaló que, mediante las facultades de Medicina Veterinaria e Ingeniería, se desarrollan investigaciones para mejorar trampas y atrayentes contra la plaga, además de reforzar acciones preventivas. Asimismo, advirtió sobre la rápida reproducción de la mosca del gusano barrenador y los riesgos que representa para animales domésticos e incluso para la salud humana.

Durante su intervención, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, José Guerrero Gamboa, reconoció los avances en el control de la plaga, resultado del trabajo coordinado entre las 54 asociaciones ganaderas locales del estado. Destacó la labor permanente de orientación a las y los productores para preservar la salud del ganado, especialmente de vacas gestantes y becerros recién nacidos, así como la atención oportuna de infestaciones.

Además, señaló que este esfuerzo conjunto incluye la distribución de productos a bajo costo por parte de la UGRT y la aplicación de tratamientos y barridos sanitarios por los gobiernos federal y estatal.

También estuvieron presentes José Octavio Merino Charrez, director de la Facultad de Medicina Veterinaria; Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal y Oscar Barrón López, director de Fomento Pecuario.