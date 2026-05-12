Recibe Lalo Gattás a niños victorenses que participarán en evento nacional de rondallas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Previo a su participación en el nacional de rondallas, a celebrarse el 16 y 17 de mayo en San Pedro Cholula, Puebla, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez recibió a la rondalla infantil de la escuela primaria Epigmenio García actual tetracampeona de su categoría.

El director Profr. Carlos David Barrón Bocanegra e integrantes de la agrupación que dirige el Mtro. Jesús Montalvo Castillo, fueron recibidos en la sala de Cabildo por el alcalde y la regidora Alexia Gamundi para desearles suerte en su participación.

Gattás Báez, felicitó a las autoridades educativas y padres de familia por impulsar y guiar a las niñas y niños victorenses en sus proyectos y aspiraciones.

Para la rondalla de la escuela primaria Epigmenio García será su sexto concurso nacional, en los que ha obtenido cuatro títulos consecutivos en Monterrey, Nuevo León, San Pedro Cholula, Puebla, Jalapa, Orizaba, Veracruz y van por el primer lugar en el certamen a celebrarse en el estado de Puebla.