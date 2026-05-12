Tenemos un gobierno humanista y comprometido con los victorenses: Lalo Gattás

Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la entrega de más apoyos para vivienda, educación, médicos y ortopédicos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez da continuidad al gobierno humanista y de compromiso social con la comunidad que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas y la Capital.

A través de la Secretaría de Atención Ciudadana, entregó este lunes un paquete más de artículos diversos a personas que, en visitas a colonias con el programa Día del Pueblo, le fueron solicitadas en la mesa de audiencia pública que preside con su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF.

“El compromiso que hace este gobierno en territorio lo cumple para responder a la confianza de la gente que más necesita. Es una estrategia del gobernador Américo Villarreal y la presidenta de México Claudia Sheinbaum que estamos apoyando para transformar el bienestar de las familias” dijo a los beneficiarios.

Este año, el gobierno de Victoria y DIF Municipal han entregado y gestionado 40 paquetes de láminas para vivienda, una cifra similar de peticiones de regularización de pago a COMAPA, cisternas, latas de pintura e impermeabilizante a instituciones educativas y comités vecinales, aparatos ortopédicos, médicos, silla de ruedas, andadores y equipos de control de salud.