Universidad de Tamaulipas intensificará colaboración para combatir al gusano barrenador

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El rector Dámaso Anaya Alvarado informó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) intensificará la colaboración que mantiene con el Gobierno de Tamaulipas, para contrarrestar el avance del gusano barrenador del ganado en la entidad.

Dámaso Anaya advirtió que el impacto del gusano barrenador en Tamaulipas no es un tema menor y que se requiere la participación de todos los sectores para poder erradicarlo, al recordar que la plaga mantiene 160 casos activos en cinco municipios del sur del estado y acumula 435 contagios desde su detección en diciembre pasado.

“No es algo menor. No es que nada más sea tema de los ganaderos o del gobierno del Estado. Ya está en perros, se puede presentar en humanos, en vida silvestre. Entonces, debemos tener mucho cuidado todos”, alertó el rector de la UAT.

Dijo que en apoyo a la campaña que impulsa el Gobierno del Estado, la Universidad mantiene su colaboración en las zonas más afectadas y que, en ello, participan brigadas de estudiantes y especialistas.

Explicó que el tema se aborda también desde el punto de vista científico, para el desarrollo de trampas y mecanismos de control para la mosca transmisora.

Enfatizó que es muy importante la participación de la sociedad, y en el caso de los ganaderos, dijo, se darán charlas de sensibilización porque ellos representan la primera línea de defensa contra la plaga.

Añadió que, además de la vigilancia y atención, el Gobierno del Estado está entregando a este sector insumos para la curación de las heridas del ganado y así evitar que se propague la plaga.

Señaló que en zonas donde no hay ganado también debe haber atención de la población, porque el gusano barrenador se está presentando en fauna silvestre y en perros.

“Necesitamos meternos todos a colaborar. Es una plaga muy fuerte. Su manera de reproducción es demasiado rápida. Entonces, necesitamos tomarlo con la seriedad que debe ser, para evitar entre todos estas cuestiones muy dañinas. No únicamente para el ganado, sino para todas las especies de sangre caliente, incluyendo el hombre”, concluyó.