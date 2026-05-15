Son maestras y maestros pilares de la sociedad: Gáttas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, acudió como invitado a la XXXII ceremonia de ingreso a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco, presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario general de la Sección 30 del SNTE Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño.

En el marco de la celebración del Día del Maestro, Gattás Báez reconoció a maestras y maestros como pilares de la sociedad y formación de buenos ciudadanos, reafirmando el compromiso de su gobierno en seguir invirtiendo en infraestructura para la creación de espacios dignos que les permita transmitir su conocimiento a la niñez victorense y de Tamaulipas.

Junto al secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado Tania Gisela Contreras López y Profr. Juan Antonio Rodríguez González, representante del CEN del SNTE, atestiguó el ingreso de la Dra. Nora Imelda González Salazar y Dr. José Alberto Alfaro Rodríguez a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco.