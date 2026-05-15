Supera Tamaulipas los 222 mil huevos de tortuga lora protegidos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas dio a conocer una nueva actualización positiva en la temporada de anidación de tortuga lora, alcanzando actualmente un total de 2 mil 476 nidos protegidos y 222 mil 508 huevos resguardados en los distintos campamentos tortugueros de la entidad.

El vocal ejecutivo, Eduardo Rocha Orozco, destacó que estas cifras reflejan el fortalecimiento de las acciones de conservación, vigilancia y monitoreo que se realizan de manera permanente en las playas tamaulipecas, así como la participación de autoridades, municipios y ciudadanía en la protección de esta especie emblemática.

Los registros más recientes muestran importante actividad en campamentos como Altamira, Tepehuajes, La Pesca y Madero, consolidando a Tamaulipas como una de las zonas más importantes para la conservación de la tortuga lora en el Golfo de México.

Asimismo, la Comisión de Parques y Biodiversidad mantiene recorridos permanentes y trabajos especializados en los diferentes puntos de anidación, permitiendo el resguardo seguro de los huevos y fortaleciendo las probabilidades de supervivencia de las crías.

Estas acciones forman parte de la política ambiental impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer la protección de la biodiversidad, el cuidado de los ecosistemas y la preservación de las especies marinas en Tamaulipas.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para conservar el patrimonio natural del estado y seguir impulsando estrategias que contribuyan a la recuperación de la tortuga lora en las costas tamaulipecas.