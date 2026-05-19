Alcalde Lalo Gattás Báez inicia obra en Secundaria Técnica 54

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Una nueva página en la historia de la escuela Secundaria Técnica Número 54, escribió el alcalde Lalo Gattás Báez al poner en marcha los trabajos de construcción de la techumbre metálica que beneficiará a una población escolar de 1,200 alumnos.

La institución educativa que cumplirá 40 años de fundación, agradeció en voz de su director Juan Carlos Gómez de la Fuente y la alumna Coreisy Saraí Barrón la seguridad, el bienestar y las nuevas oportunidades que representa esta obra de 610 M2 de construcción.

“Es una nueva página en la historia de la escuela que quedará graba en nuestros corazones, gracias presidente por escuchar y atender las necesidades de la Secundaria Técnica 54 y por hacer realidad un sueño tan anhelado”, coincidieron alumnos y maestros de la institución ubicada en la colonia Libertad.

Una techumbre que vendrá a mejorar la vida de cientos de estudiantes, aquí se van a realizar actividades cívicas, deportivas, culturales y de convivencia, porque la educación hoy se construye en equipo, lo ratificó el alcalde de Victoria acompañado de colaboradores e integrantes del Cabildo.