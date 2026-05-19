Marco Antonio Vázquez Villanueva

Conecta, otra lección a la oposición…

Al poner el Gobierno del Estado, en manos de Américo Villarreal, en marcha rutas de transporte público gratuito y de primer mundo al servicio de los tamaulipecos, llamada Conecta, surge una pregunta, ¿qué le hacían al presupuesto de los tamaulipecos los gobiernos de Egidio Torre Cantú y del prófugo?, la duda razonable es que se lo robaban, porque hasta las despensas y becas desaparecieron, es más, nos tuvieron hasta sin agua potable porque saquearon las Comapas y, en el caso del último de los mencionados, en una época de alto riesgo, como lo fue la pandemia por Covid.

Del gobierno de Egidio se recuerda, como máxima obra en la capital del Estado, la ampliación a ocho carriles de una calle que estaba frente a casa de Gobierno, buena obra, pero justificaron mucho dinero en ella que se presumen transas, para darle un ejemplo, en su época circuló el costo de más de dos millones y medio por lo que se facturaron las plantitas de la plaza frente a Palacio de gobierno, igual resaltó cómo desaparecieron hasta las bancas que había en las plazas públicas.

De Cabeza N no se recuerda nada en Ciudad Victoria, salvo una supuesta remodelación de la infraestructura hidráulica en el centro de la ciudad que no sirvió de nada, eso, más el saqueo espantoso que hicieron de la Comapa, la exprimían tanto que hasta les cortaban la luz por no pagarla, dejó a la capital sin agua potable por su ambición al dinero. Lo peor fue que se dieron cuenta de que el negocio era muy lucrativo y su voracidad avanzó a todos los organismos de agua del Estado, igual los saquearon, los exprimieron hasta la última gota.

En la última etapa del prianato para nada les alcanzaba, porque no pagaban becas, no entregaban despensas, tampoco hubo medicamentos en los hospitales, es más, con Cabeza N fingieron construir un hospital y hasta equiparlo con lo más moderno y ni siquiera funcionó, ni la obra negra estaba bien hecha.

Obvio, a esas dos administraciones habría sido un exceso pedirles que taparan los baches, arreglaran las fugas de drenaje, que permitieran trabajar a los ayuntamientos para que recogieran la basura o alumbrado, todo fue negocio, y de unos cuantos, hasta los cargos en los gobiernos porque las compensaciones eran mochadas en un porcentaje para los jefes que los encumbrados colocaban.

Por odiosa que parezca la comparación de los gobiernos, se debe hacer, porque es primordial en la vida política de Tamaulipas, se debe contrastar resultados, acciones, partir de los hechos para vaticinar derrotas o triunfos en futuras elecciones.

Por eso es posible augurar larga vida para el partido en el poder, porque los actos de unos gobiernos y otros los dibujan de cuerpo entero frente al electorado.

Mire, es probable que la votación para Morena disminuya, que uno que otro ciudadano se vaya a tragar los dichos constantes con los que los desacreditan ante la sociedad, más si las acusaciones, de esas que se inventan o que van y vienen, tienen origen en los Estados Unidos, pero hasta hoy no parece haber riesgos, salvo un par de ayuntamientos o un distrito si hablamos del 2027 o de cero si le apura la gubernatura del 2028.

Concretando, la ruta de transporte Conecta, unidades híbridas, con aire acondicionado, wi-fi, choferes capacitados y adaptadas para atender a todas las personas, es una lección de Américo a la oposición, es la forma más tangible y sencilla de responder a la ciudadanía cuando se pregunta por qué Morena sigue ganando elecciones a pesar de la desacreditación que pretenden hacer de sus gobiernos los detractores.

No se vaya con la finta, es una realidad que Morena necesita drenar su pus, a los que se colaron en cargos por pragmatismo y resultaron vulgares delincuentes, a los que permiten con sus acciones que la oposición tenga material para intentar espantar al ciudadano y que los regresen al poder, a pesar de todo lo que fueron.

También hace falta mucho trabajo en el tema educativo y de salud, no hay duda, los gobiernos del PRIAN nos dejaron en la ruina en ambos sistemas, saqueados hasta la saciedad.

Más todavía, hace falta que castiguen a quienes fueron o siguen siendo crueles con el pueblo, a quienes les robaron las becas o las despensas, a quienes mataron a muchas personas que no tuvieron para lavarse las manos durante el Covid y se contagiaron o los dejaron sin medicamentos.

Esa es una realidad, pero contrastada, hay algo que no podrán desacreditar los opositores, son estos actos que parecen pequeños, pero que significarán seguridad y dinero para las madres de familia que deben mandar a sus hijos a la escuela, para quienes tienen que salir a trabajar, hoy hay esfuerzos por traer agua potable a todas las ciudades, los hospitales van avanzando, hoy se nota que hacen algo con los presupuestos porque además de haber regresado las becas, las despensas y hay obras en todas las ciudades, el dinero todavía alcanza para un tema que nadie quería tocar, el transporte, un reglón que es un pendientes de ordenar y mejorar desde hace mucho.

Exacto, ese acto de poner en marcha la Ruta Conecta dibujará en la mente del colectivo lo que han sido este gobierno y los otros, por eso le insisto, el mero acto, por su humanismo, será una lección a la oposición para aquel lejano día en que regresen al poder, porque sucederá, aunque hoy se vea lejos, mañana quién sabe…

Por lo pronto, les dejo la información oficial de todo lo que ocurrió este lunes 18 de mayo:

PONE EN MARCHA AMÉRICO HISTÓRICA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN TAMAULIPAS… El gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha la ruta Conecta, lo que representa el inicio de la modernización del transporte público en Victoria, con la operación de seis nuevas unidades que ofrecen, a partir de hoy, un sistema gratuito, incluyente, eficiente y socialmente responsable.

En el marco de la ceremonia cívica de honores, el gobernador recibió las llaves de los nuevos autobuses de manos de Ren Wenhui, representante de la empresa Yutong y, posteriormente, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Estatal, subió a una de las unidades y realizó el recorrido por la ruta que comprende 23 paraderos.

“Se trata de una ruta que transforma la movilidad, que hoy inicia como parte de un plan piloto y que, entre sus tantos atributos, está el incorporar innovación desde el punto de vista tecnológico, que es vanguardia, desde la cual el servicio se incorporará con elementos importantes de planeación para tener un sistema de transporte público que se dignifica, que aporta bienestar a los usuarios, además de contribuir a que habitemos en una ciudad más ordenada, incluyente y funcional”, expresó.

Américo Villarreal explicó que la inversión en los primeros seis autobuses híbridos ronda los 23 millones de pesos.

“Como se ha dicho, todo esto es apenas el inicio, tenemos las primeras 6 unidades y hemos encargado 40 más para otras ciudades y otras rutas”, agregó.

Durante el recorrido, en el paradero Lomas del Santuario, el gobernador invitó a abordar el autobús al señor Aurelio Moreno y a la señora Guadalupe Castañón, quienes se dirigían a hacer gestiones en el DIF Estatal.

Al descender en ese punto, ambos expresaron su felicitación al gobernador por las nuevas unidades. “Están muy bonitas”, dijo don Aurelio.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker, indicó que Conecta es una ruta gratuita de conectividad gubernamental que garantiza el acceso seguro, eficiente y equitativo a los principales espacios de concentración urbana y oficinas de dependencias federales y locales en Victoria.

“El día de hoy somos testigos, una vez más, de que hay un nuevo estándar en Tamaulipas y que el bienestar y la movilidad es para todas y para todos en este estado”, dijo.

Explicó que la ruta completa toma un periodo de 75 minutos, con intervalos de 15 minutos y 23 paraderos plenamente identificados, lo que garantiza un traslado ordenado, eficiente y gratuito.

Las unidades cuentan con aire acondicionado, sistema de wifi, rampas y espacios para sillas de ruedas, asientos preferenciales, cámaras de seguridad, botón de pánico, monitoreo GPS y pasamanos con sistema Braille.

RECONOCE EL GOBERNADOR AMÉRICO VILLARREAL ESTÁNDARES DE EXCELENCIA DE LA UAT… El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó su reconocimiento al crecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y expresó su felicitación al rector Dámaso Anaya Alvarado por consolidar la excelencia de la máxima casa de estudios del estado.

Lo anterior fue resaltado por el mandatario estatal durante su mensaje en la ceremonia de honores a la bandera, donde hizo especial referencia al reciente nombramiento de doctor honoris causa conferido por la UAT, al actual secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz.

Muchas felicidades, rector, por un acto tan simbólico que sigue manteniendo a nuestra Universidad, como usted lo mencionó en su segundo informe rectoral, con estándares de excelencia y de calidad para la formación profesional en nuestra entidad”, indicó.

Villarreal Anaya enfatizó que este grado académico fue entregado en una emotiva ceremonia para reconocer la destacada trayectoria profesional, científica y humanista del doctor Kershenobich, de quien recordó su estrecha relación con el puerto de Tampico.

El mandatario destacó que con el titular de la Secretaría de Salud federal “nos unen lazos fraternales y el compromiso común, no solo de la profesión que compartimos, sino de ponerla al servicio de la salud pública y el bienestar social de nuestros semejantes”, indicó.

Por su parte, y luego de estar presente en la ceremonia cívica de este lunes, el rector acompañó al gobernador Américo Villarreal y a su esposa, María de Villarreal, en el recorrido inaugural de la ruta CONECTA, un proyecto que vendrá a modernizar la movilidad y el transporte público en Ciudad Victoria.

Dámaso Anaya dijo que las nuevas unidades híbridas que adquirió el Gobierno de Tamaulipas serán de mucho beneficio para los estudiantes de la ciudad, subrayando que la UAT está haciendo lo propio con un modelo similar en el sur del estado, apoyando este esfuerzo del ejecutivo estatal.

Aseguró que, gracias al apoyo del gobernador, la UAT ha logrado avanzar significativamente en el crecimiento de la matrícula escolar, infraestructura, equipamiento y calidad educativa, además de ofertar nuevas carreras que responden a las necesidades del desarrollo regional.

MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MEJORARÁ CALIDAD DE VIDA DE LOS VICTORENSES: LALO GATTÁS… Por la movilidad y calidad de vida urbana que significará para los victorenses, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez celebró y agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por el proyecto de modernización de transporte público gratuito que puso en la Capital del Estado.

“Tengo agradecimiento con el gobernador por todas las acciones que está haciendo para las y los victorenses. Su gobierno ha sido un gobierno humano y con este tipo de acciones demuestra que es pensando en los ciudadanos, a nombre de los victorenses agradezco el apoyo que nos ha brindado en cuanto a obra pública y fondo de capitalidad” expresó.

El mandatario estatal, activó este lunes la Ruta Conecta con la incorporación seis autobuses híbridos con tecnología, accesibilidad y seguridad que brindarán servicio gratuito a la población en 23 paraderos de la ciudad para reducir tiempos de traslado, menor impacto ambiental y ahorro en la economía de los usuarios.

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