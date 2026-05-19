Inician en Tamaulipas primeras liberaciones de tortuga lora de la temporada 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó que ya comenzaron las primeras liberaciones de crías de tortuga lora correspondientes a la temporada 2026, como resultado de los trabajos permanentes de conservación, monitoreo y protección que se realizan en los distintos campamentos tortugueros del estado.

El vocal ejecutivo de la Comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que los primeros registros de nacimientos ya se presentan en Playa Miramar, donde además se llevaron a cabo las primeras liberaciones de la temporada, fortaleciendo así las acciones para la recuperación de esta especie emblemática del Golfo de México.

Detalló que en el campamento tortuguero de Tepehuajes se realizaron las primeras 15 liberaciones de crías, mientras que en Playa Miramar, Ciudad Madero, se efectuaron 210 liberaciones, reflejando el avance positivo de la temporada de anidación y el éxito de los trabajos de resguardo y conservación de huevos.

Asimismo, señaló que estos resultados son posibles gracias al trabajo coordinado del personal operativo, especialistas, autoridades y ciudadanía, quienes participan activamente en el cuidado de las playas y en el respeto de las medidas de protección ambiental implementadas en el litoral tamaulipeco.

Actualmente, la Comisión de Parques y Biodiversidad mantiene recorridos y vigilancia permanente en los distintos campamentos del estado, fortaleciendo las probabilidades de supervivencia de las crías mediante el resguardo seguro de nidos y el monitoreo constante de las zonas de anidación.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, orientado a fortalecer la protección de la biodiversidad, la conservación de especies marinas y el cuidado de los ecosistemas naturales de Tamaulipas.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar impulsando estrategias y acciones que contribuyan a la preservación de la tortuga lora y al fortalecimiento del patrimonio natural del estado.