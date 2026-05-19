Reconoce el gobernador Américo Villarreal estándares de excelencia de la UAT

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó su reconocimiento al crecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y expresó su felicitación al rector Dámaso Anaya Alvarado por consolidar la excelencia de la máxima casa de estudios del estado.

Lo anterior fue resaltado por el mandatario estatal durante su mensaje en la ceremonia de honores a la bandera, donde hizo especial referencia al reciente nombramiento de doctor

honoris causa conferido por la UAT, al actual secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz.

“Muchas felicidades, rector, por un acto tan simbólico que sigue manteniendo a nuestra Universidad, como usted lo mencionó en su segundo informe rectoral, con estándares de excelencia y de calidad para la formación profesional en nuestra entidad”, indicó.

Villarreal Anaya enfatizó que este grado académico fue entregado en una emotiva ceremonia para reconocer la destacada trayectoria profesional, científica y humanista del doctor Kershenobich, de quien recordó su estrecha relación con el puerto de Tampico.

El mandatario destacó que con el titular de la Secretaría de Salud federal “nos unen lazos fraternales y el compromiso común, no solo de la profesión que compartimos, sino de ponerla al servicio de la salud pública y el bienestar social de nuestros semejantes”, indicó.

Por su parte, y luego de estar presente en la ceremonia cívica de este lunes, el rector acompañó al gobernador Américo Villarreal y a su esposa, María de Villarreal, en el recorrido inaugural de la ruta CONECTA, un proyecto que vendrá a modernizar la movilidad y el transporte público en Ciudad Victoria.

Dámaso Anaya dijo que las nuevas unidades híbridas que adquirió el Gobierno de Tamaulipas serán de mucho beneficio para los estudiantes de la ciudad, subrayando que la UAT está haciendo lo propio con un modelo similar en el sur del estado, apoyando este esfuerzo del ejecutivo estatal.

Aseguró que, gracias al apoyo del gobernador, la UAT ha logrado avanzar significativamente en el crecimiento de la matrícula escolar, infraestructura, equipamiento y calidad educativa, además de ofertar nuevas carreras que responden a las necesidades del desarrollo regional.